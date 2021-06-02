駐守機場客運大樓報案中心的警員涉監守自盜，將一個由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於報案中心茶水間的雪櫃底。男警否認一項盜竊罪今繼續受審，辯方披露事發後兩名警長與被告翻看閉路電視時，一度向被告稱「如果你唔為意擺埋咗一邊，你就家下拎返出嚟」，並指可以「當咩事都無，最多都係內部處分，件事有彎轉」。被告終承認將銀包放在雪櫃底，兩名警長聞言稱「你個衰仔，做乜搞啲咁嘅嘢」並終拘捕被告，建議被告「你惟有認你懶囉」，被告隨即強調不是偷，「我諗住遲啲先搞」。

辯方今反對警長33889李嘉能與被告的對話呈堂。辯方透露，案發後警長33008詢問被告本案經過，被告回應當晚十點左右有女士推着嬰兒車，想將拾獲銀包交給被告處理，被告向該女子解釋因財物在機場範圍內拾獲，應交到機場失物認領處。33008問被告有沒有記錄事件，被告指沒任何相關記錄。

稱呼被告「你個衰仔」 游說「拎返出嚟可以自己內部解決，最多內部處分」

當晚近午夜，33008與李一同帶被告翻看閉路電視作調查，其間33008收到電話後，行近被告並問他：「有冇收埋個銀包？你會唔會唔記得咗隨手擺埋咗一邊呀？」被告沒有回應。33008再問：「如果你唔為意擺埋咗一邊，你就家下拎返出嚟啦，你家下拎返出嚟就可以當咩事都冇，可以自己內部解決咗件事佢，最多都係內部處分，件事有彎轉。」李在旁附和，謂：「係呀，你而家交返出嚟，都仲有彎轉。」

辯方指兩人不斷重複以上對話，指件事「仲有彎轉」，被告最後相信他們的說話，謂「我將個銀包收埋咗喺pantry（茶水間）雪櫃底，但我冇諗住偷走個銀包」。被告說畢後，兩位警長神情有點改變，33008說：「唉！你個衰仔，你個衰仔，做咩搞啲咁嘅嘢呀。」李亦和應說「你個衰仔。」

33008問被告有否取去銀包內的錢。被告稱「冇，我一分錢都冇拎過。」33008再說「唉，個衰仔，點搞呀？」隨即打電話並行出房間說「喂madam呀？『高比』佢認咗個銀包佢收埋咗喺pantry個雪櫃底，你搵人睇下點搞。」數分鐘後，33008返回房間說：「高比，家下真係冇辦法，家下真係要拉你，一陣會帶你返警署搜櫃，你自己諗下有咩解釋。」

及後等候警車期間，33008向被告稱「衰仔，你惟有認你懶囉」，被告回應「我真係唔係偷，我諗住遲啲先搞」。33008指「你自己諗個最好嘅解釋，我唔會幫你作答」。33008並向被告講述一個警員被捕後最後被內部處分的故事。

辯方指，在翻看閉路電視後，33008已發現與被告所指的時間有出入，並再次向被告查問，他在已有合理懷疑下沒有向被告施行警誡。裁判官將在控方完成舉證後，裁定是否接納相關對話呈堂。

隨後警長33889李嘉能作供時，對上述情境一概否認，稱「沒有此番對話」或「我唔記得咗」。李並稱，拘捕被告後有與被告談話，但只是「都係安慰下佢、與案無關嘅嘢。」

當日機場軍裝巡邏小隊女警16118何穎雅供稱，案發翌日的凌晨時分，接獲命令到涉案茶水室協助處理銀包事件。她在茶水間的雪櫃底下近正中間，發現一個黑色長型銀包，銀包的長邊拉鏈向茶水室門口，銀包是「平行放入」雪櫃底約一隻手掌至一隻半手掌距離。

接更警員找不到報案資料紙張 指被告偷銀包「係其中一個懷疑」

另外，接更警員莫穎聰今日繼續供稱，致電拾獲銀包的楊小姐時，對方形容接收銀包的男警員戴黑框眼鏡。辯方問莫，是否覺得那個是被告？莫同意。而楊稱警員將資料寫在白紙上，莫自言找不到該張白紙，並形容「我當時覺得有啲奇怪」。

辯方再問他首次致電被告時，是否已對被告心存懷疑？莫稱當時沒有懷疑，「因為我哋有分機場警署報案中心同埋離港大堂報案室，仲有機管局失物處。成日有呢啲誤會，我哋成日遇到呢個問題。所以我哋會搞清楚佢哋係交咗去邊個地點先。」莫指，被告可能偷了銀包「係其中一個懷疑」。

莫報告警長後再次致電被告。辯方再問此階段是否有懷疑被告偷去銀包？莫稱因該時間多人報案，「驚佢唔記得咗、或者太忙，或者原來有其他同事處理。」被問到兩通電話之後，是否覺得被告更加可疑，莫稱：「當然啦。」他並承認兩次電話通話均沒警誡被告。

警長709蔡榮佳作供時，控方問到他現時駐守哪兒，蔡稱現時駐守警方國安處。主控聞言怔一怔，稱：「哦，咁，你案發時駐守邊度？」蔡稱當日駐守機場警署巡邏小隊。

被問到當時收到同事匯報事件時，有拾獲銀包的市民形容是一名戴眼鏡男警接收銀包，當時蔡心中是否已指向被告？蔡指，當時並不認識被告。

其後有同事去機管局的諮詢櫃檯了解事件，得知櫃檯也沒有收過相關拾獲紀錄。辯方追問「呢一刻你好懷疑被告偷咗銀包？」蔡稱有此懷疑，「可以咁講」。蔡將事件告訴警長33008，「但冇同佢講我懷疑邊個，嗰個唔係結論」，其後沒再處理事件。

控方今日稱與辯方達成協議，將以承認事實處理錄影會面部份內容，預計明日可完成控方案情。審訊明續。

被告馮奕鈞（28 歲）被控於2019年2月13日在機場一號客運大樓離港大堂報案中心內，偷竊屬於陳振宇的一個價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、身份證、回鄉證、駕駛執照、多張銀行提款卡及信用卡、八達通卡及一些個人卡片等。

【案件編號：STCC1101/20】

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