為響應6月8日「世界海洋日」，多個關注海洋的團體組成「與海洋為友工作小組」，今日（2日）出海舉行考察東大嶼水域活動，期望當局聆聽民意，撤回「明日大嶼」計劃。

「明日大嶼願景」計劃將會在今日考察位置的交倚洲附近，分期興建合共面積達1,700公頃的人工島，並興建道路和鐵路連結大嶼山、香港島和新界，預計於未來30年提供26萬至40萬個住屋單位，預計有關建築成本高達6,200億港元。

綠色和平：棕地是終極解決方法

「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑指，「明日大嶼」計劃嚴重破壞海洋生態環境，影響水紋流動，漁民生計還會受損，是屬於不合理發展。

「綠色和平」項目主任陳可淳形容，人工島計劃是「倒錢落海」、「掏空庫房」，並指政府應優先發展和規劃棕地，「棕地是終極的解決方法」。

離島區議員：大部份市民不贊同「明日大嶼」

「本土研究社」成員鄭捷龍表示，填海工程對海洋生態的影響非常大，海沙、河沙和建築廢料是主要填海物料，但填海過程中會直接污染水質，影響海洋生物和植物的生活環境，破壞整個海洋棲息地。他建議當局規劃海洋保護區和停止所有對海洋生態造成破壞的工程，期望政府能為海洋保育方面增加多些資源。

離島區議員李嘉豪則認為，民意從計劃開始已非常清晰，大部份市民是不贊同「明日大嶼」計劃。他指，曾質詢政府有關「明日大嶼」計劃，但一直未獲理會。李續指，現時的政治氣候，大規模的集會是不可行，只能從區議會入手，希望收集多些資料，讓市民清晰知道政府在填海工程方面的計劃。

「與海洋為友工作小組」今發起網上聯署行動，促請政府檢討海洋空間規劃，將香港只有3%受保護水域擴大至10%，符合聯合國制定的2020年海洋保育目標；履行《生物多樣性公約》責任並設立時間表將30%水域劃為海洋保護區。小組呼籲市民響應，盼政府重視海洋保育政策，展開相關立法和設立保護海洋政策。

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