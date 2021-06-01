【本報訊】企業用戶可購買電話儲值卡數量由每間電訊供應商最多3張，諮詢後增至25張。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，聘用維修員、推銷員和保險推鎖員等需「出差」僱員的企業會使用較多電話卡，相信25張卡未必足夠，有關公司或需到不同供應商買卡或開新公司，惟分單後電訊商優惠減少，中小企成本會增加，「每個月多幾百蚊，一年多幾千蚊，呢個環境對某些企業都係成本」，嘆企業只能「硬食」。

劉達邦解釋，現時買儲值卡數量沒有限制，中小企業會集中向一間電訊公司購買多張電話卡，謀求最優惠的價錢套餐，加上不同僱員的用量不同，「有啲同事未必用到咁多，拉勻就平好多」。

或須另開公司出卡

劉達邦舉例現時使用60張電話卡的中小企，新例下須向三個電訊供應商買卡，經濟效益會被拉低，而且每個月找數會變為三張票，亦為企業增添麻煩。

他又指，其公司現時使用逾20張電話卡，亦有可能超出上限，相信大企業受到的影響會更大，「大企業更加唔使講，一個部門都唔止25張」，企業或需為申請電話卡另開公司，或要求員工個人自行出卡再申報，但均會增加企業成本。

資訊科技商會榮譽會長方保僑亦表示，商業用戶的25張上限肯定不足需求，因很多公司「閒閒地一百幾十個」，有軟件開發商需要針對同一網絡供應商作測試，「買100張針對某一個台」，但在新例下，只可以加開新公司應對。