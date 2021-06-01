在那個讓人坐立不安的春夏之交，攝影師謝明莊無法繼續在電視機前，遙遠地着天安門發生的一切，他覺得必須親自前往，於是請了一個星期的假，踏出北京機場的一剎，燥熱撲面而來，就如這座城市的鬱悶。坐在駛往酒店的車上，沿途看見軍車和長安大街的絕食者，「由好遠嚟到現場，好想親歷呢件事」。

他不只一次說着，5月尾的天安門，異常平靜，「係膠着狀態，學生都顯出疲態，無激烈事情發生，但一直都有白車往來，將絕食學生送院」。走到城樓下，看見巨形吊機正把毛澤東肖像換下來，他立即舉起相機，按下快門，拍下了這樣的一幕。當天有人用墨把毛澤東像潑黑了，當局立即連夜換上新肖像。

六四事件發生於他回港後，他反思新聞攝影的意義，如何透過影像改變、貢獻社會，往後的日子無論在傳媒機構工作，或是創辦攝影藝術組織《光影作坊》，六四依然縈繞在他腦內，相片的影響力到底有多大，如何幫助人們具體地了解一件事，每拍一張相他都反問自己這些問題。

對他來說，六四是他進入紀實攝影工作的啟蒙，2019年辦了「回應時代」的系列講座，由六四、廿三條、天星皇后碼頭保育、雨傘革命，一直講到反送中，所有社會運動其實一脈相承，「32年以來堅持平反，因為我哋一直處於失落狀態，件事無解決到」。香港人被抑壓的情緒無處宣洩，只是暫時被壓下來，「從來無交代，好似懸浮喺半空嘅感覺，但心底裏始終知道六四係一件重要事」。

要是香港人真的從六四傳承了甚麼，那必然是這種懸於半空的狀態，他覺得2014年的佔領運動，是八九六四埋下的種子，而2019的反送中，亦是源於2014年的躁動和不安，問題根本從未解決，「只係將抑壓嘅情緒搵另一機會呈現出嚟，𠵱家疫情又將問題急凍咗，但呢個狀態可以維持幾耐？」

雖然他並非每年都出席維園燭光集會，卻覺得沒有維園集會的六四周年是很悲傷的，反映出六四不只是1989年的事，而是直接回應香港當下的處境，「年年都去到，今年去唔到，香港人記憶更加深刻」。香港人會牢牢記着2021年消失的燭光。