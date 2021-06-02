輕度智障清潔工「發仔」李啟發涉去年初在屯門警署外掟汽油彈，早前承認管有汽油彈及雷射筆，判囚8個月，及後向高院上訴得直獲減刑釋放。他另涉前年10月在旺角示威案件，被控非法集結等三罪，案件今天於西九龍法院再提訊，控辯雙方各自傳召精神科醫生作供。雖然兩名政府及兩名辯方私人委聘的精神科醫生均認為發仔不適合答辯，惟控方明言，即使裁定被告不適合答辯，控方仍會傳召其他證人證明被告犯法。

報稱兼職清潔工的被告李啟發（32歲）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反蒙面法三罪。他被指於前年10月12日在旺角警署外犯案，包括管有能發出雷射光束的裝置。

庭上透露兩名政府精神科醫生之前曾撰寫報告，指發仔適合答辯。兩人於今年三月再撰寫報告，均改口評定發仔不適合答辯，其中一名醫生指發仔於第二次會面期間表示不知道自己是否有律師，惟他認為發仔與切身利益有關事項亦忘記，認為不能排除發仔只是不願作答，最終改寫評定為不適合答辯。

辯方專家證人郭偉明醫生作供則否定説法，並指正常人智商（IQ）是100，但被告智商「唔係低少少，係得六十幾」，並指相關特徵為對社會判斷力不足，無法理解社會訊息，常受人控制、欺騙。

郭續指出，對於被告能否在庭上明白控罪、是否有能力挑戰證人、明白認罪與否的分別及法庭程序等，均表示懷疑。他指坐在庭上半天，留意到發仔「成朝都耷低個頭，冇望過人一眼」，邀請大家觀察，認為該行為更突顯其智障問題。他又指，現行法庭沒有相關安排方便有需要人士作供，例如獨立房間及專人指導等。

辯方另一名專家證人精神科醫生黃宗顯亦指出，曾要求發仔繪畫一個時鐘，結果發仔排錯鐘面數字，回答問題亦答到「一嚿嚿，九唔搭八」。他要求發仔說出手錶與量尺相同之處，發仔未能答出。

控方盤問黃，反問他「咁手錶同量尺有乜嘢相同之處？」話音一落，裁判官劉淑嫻即「搶答」謂：「咪啲刻度囉，唔該！」公眾席隨即傳出笑聲，黃亦發出尷尬笑聲。控方再問黃，指「根據你報告顯示，你同被告溝通都冇問題」，黃回應：「同意呀，因為我受過訓練吖嘛。」

案件押後至6月11日再訊。

【案件編號：WKCC2327/20】

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