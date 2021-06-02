廣州疫情惡化，部份地方被列為高風險地區，但香港政府仍拒絕收緊回港易。政府今（2日）只公佈，加強使用回港易的市民抵港後的強制檢測次數，明日（3日）或之後抵港而之前14日曾於內地或澳門逗留的人，使用回港易返港後需於第3、5及12日接受3次強制檢測。

未應專家意見收緊防疫

食衞局表示，明日（3日）或之後到達香港，在抵港當天或之前14天只曾逗留內地或澳門的人，若用回港易返港而獲豁免檢疫，或已完成接種疫苗而須強制檢疫7日的人，由現時抵港後接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第5天及第12天接受3次檢測。

未完成接種疫苗而需強制檢疫14日的人，由現時抵港後接受2次檢測，增至須在到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天接受5次檢測。雖然有專家指內地沒有將無症狀個案列入確診個案，認為政府應按本港方法作風險評估，也有政黨要求政府收緊回港易安排，但政府今次只增加檢測次數，沒有收緊回港易安排。

收緊檢疫前從星台抵港者 須額外檢測3次

食衞局又指，早前宣佈收緊曾逗留台灣及新加坡抵港人士的登機、檢疫及檢測要求，強制檢疫期由原先的7天（已完成接種疫苗人士）或14天（未完成接種疫苗人士）分別調整為14天或21天。為進一步降低輸入個案風險，政府額外要求於上述收緊檢疫措施前已經抵港的人，須在完成原先7天或14天強制檢疫後，接受第12天或第16天和第19天強制檢測，並在強制檢測確認為陰性結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

自上月17日起，曾逗留台灣及自上月21日曾逗留新加坡的抵港人士，已完成接種疫苗的須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間第3天、第5天及第12天接受3次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。未完成接種疫苗的人須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間第3天、第7天、第12天及第19天接受4次檢測。

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