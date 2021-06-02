前年11月3日晚上有示威者在大埔太和路堵路，其間警方在附近草叢發現三名可疑男子，當中有男學生被指拒絕出示身份證並踢警員，男生被控襲警罪今受審。聲稱遇襲的警員供稱，男生兩度踢向其左前小腿脛骨，令他感到疼痛。他不同意辯方所指，當時被告因遭其同袍用警棍擊打左大腿，掙扎下無意間踢到他。惟另一名在場警員卻指，當時的確有同袍用警棍兩度擊打被告下身。

被告林建豐（21歲）被指當晚在太和路行人道上，襲擊警員16194香嘉華。案件今由裁判官陳炳宙審理。

醫療報告指證人膝頭瘀傷而非小腿脛骨

香供稱，當晚接報大埔太和路有非法集結，他與同袍遂乘警方私家車到場巡邏，其間發現三名男子蹲在太和路單車徑旁的草叢中，同袍遂下車向三人截查，最終截獲其中兩名急步走的男子，包括被告。

香見狀下車幫忙並接手調查被告。惟當他要求被告出示身份證時，被告情緒激動地稱「吓，我乜嘢都冇做過！」當他再度要求被告出示證件時，被告突然向其小腿脛骨踢了一下，香警告謂「喂！咪踢我！」但被告不理會，再踢了相同位置一下。最終香在同袍協助下，成功制服並拘捕被告。他將被告帶返警署後，便召救護車入院接受治療。

香在辯方盤問下供稱，他看不到同袍截停被告及另一名男子時，雙方有任何身體接觸，稱相信同袍僅用言語要求兩男停下。辯方質疑，醫療報告指香的膝頭瘀傷、而非小腿脛骨；香表示不知道報告內容。

警一邊打腿一邊叫「跑吖嗱！跑吖嗱！」

辯方指出，有警員截停被告時拉扯被告，並兇惡地大叫「咪郁呀你！」被告見狀問「做乜事呀？」此時，另一名警員向後拉扯被告的膊頭，並一邊用警棍數度毆打被告的左大腿內側，一邊稱「跑吖嗱！跑吖嗱！」被告於是掙扎，卻再遭警員毆打左大腿一下，其間香捉住被告的左手臂。香全部不同意。

辯方續指，被告因被警察毆打才會在掙扎期間「起腳」踢到香；即使是故意，也僅僅出於自衞。香不同意。

偵緝警員陳凱狄供稱，當晚他看見香及警員17371在現場調查被告，惟被告不斷掙扎欲逃，兩名警員則用手扯着被告身體兩側，並要求他不要反抗。其間陳聽到有人說「襲警」，但不知出自誰人之口。陳與警員6573遂立即上前協助，最終成功合力將被告按地制服。

陳又指，他與同袍合力制服被告期間，因被告不斷踢腳，警員6573遂用警棍兩度擊打被告下半身，但不清楚確實擊打位置。

其後被告遭帶返警署接受調查。陳供稱，他向被告展示羈留人士通知書後，逐點交代上面列明的權利，被告表示明白並在通知書上簽署。他又問被告是否需要在律師陪同下錄口供，但被告稱不需要，亦沒要求行使任何權利，陳於是警誡被告，並為他錄口供。審訊下午繼續。

【案件編號：FLCC778/20】

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