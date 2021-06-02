涉及放寬外地醫生來港執業的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》（下稱《條例草案》），今日在立法會首讀。食物及衞生局局長陳肇始稱，本港醫生與人口比例落後其他先進經濟體，加上人口老化等問題，有迫切性為合資格非本地培訓醫生「開闢新途徑」，讓他們符合特定條件下，可不經考試取得正式註冊資格。

陳肇始表示，現時本港每1,000人中只有2名醫生，落後於新加坡、日本、美國及英國等地。根據該局早前發表的《醫療人力推算2020》的結果顯示，本港醫生人手將持續短缺，預計香港在2030年和2040年，將分別欠缺1,610名和1,949名醫生。

她續指，公營醫療系統醫生短缺情況嚴重，加上本港人口日趨老化，巿民對醫療服務需求只會有增無減；即使本地醫科學額在過去15年已經增加超過1倍，但訓練醫生需時，難以單靠增加學額解決醫生人手問題。

她認為現行制度成效不彰，經執業資格試取得香港執業資格的非本地培訓醫生，人數不足10%，至今亦只有百多名有限度註冊醫生在港服務，故局方認為有迫切性為合資格非本地培訓醫生「開闢新途徑」，讓他們符合特定條件下，可不經考試取得正式註冊資格。

張宇人倡放寬申請資格至非永久居民

根據政府今日提交的《條例草案》，有關「特定條件」包括：（一）申請人屬香港永久性居民；（二）持有非本地醫學院頒授的認可醫學資格，並已在該等醫學院所在的任何地方取得醫生註冊資格；（三）取得專科醫生資格後，在任何公營醫療機構（即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學的醫學院）以特別註冊形式全職工作最少5年；以及（四）獲僱主機構認為擔任醫生的5年（或以上）期間的服務屬令人滿意及稱職。

而早前身兼行政會議成員的自由黨張宇人早前預告，他有意提出修正案，進一步放寬至非香港永久居民及不限指定醫學院畢業。

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