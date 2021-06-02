前年10月31日萬聖節有網民發起「全民面具日」，港鐵車長及活動助理在銅鑼灣被搜出噴漆及圖案紙皮模具，被控管有物品意圖損壞財產罪。惟案件經審訊後，裁判官崔美霞今指兩人被截停時沒逃跑及表現合作，且沒證據顯示他們曾使用涉案工具，雖然她不接納被告港鐵車長所稱打算將紙皮模具貼在車廠內，但認為該些模具有很多可能用途，不可推斷車長必定意圖用作損毀他人財物，裁定兩人脫罪。兩被告聞判不禁笑顏逐開。

被告依序為活動助理陳雪汶（28歲）及港鐵車長陳駿麟（29歲）。首被告被控一項管有物品意圖損壞財產罪，涉及兩支噴漆。次被告則被控兩項管有物品意圖損壞財產罪，涉及當日在銅鑼灣搜獲的7張印有圖案、用作噴漆的紙皮模具，以及於同年11月1日在其寓所內管有5張紙皮模具。

認為噴漆及模具可用於表達訴求的橫額上 不一定是損毀財物

警員於審訊時指，次被告自稱負責港鐵車廠維修工作，打算在車廠張貼有關紙皮模具，惟警員認為說法可疑，遂拘捕次被告，並待回到警署後才記錄有關證供。

辯方反對上述供詞呈堂，稱警員沒在可行情況下立即記錄證供，事後亦沒要求次被告簽署確認。惟崔官今認為，當時現場人流眾多，有大批黑衫人在維園聚集，因此警員待回到警署後才記錄被告說法的做法，並非不合理，接納有關供詞呈堂。

崔官指，雖然警員供稱現場有六人站在一起，當中包括兩名被告；但警員不知道他們來自何方、或在同一位置站了多久，也沒證供顯示兩被告曾經有口頭交流。當警員上前截查時，雖然該六人轉身想走，但次被告並沒奔跑，只是欲快步離開，沒有證據顯示他試圖逃離現場，而且他被截停後態度合作。

次被告的上司、港鐵員工督察葉永康供稱，次被告背囊內的勞工手套不是港鐵物品，但公司容許員工攜帶私伙手套上班，也沒限制員工在儲物櫃內存放或張貼甚麼物品。

崔官認為，雖然次被告稱打算在車廠張貼涉案模具的說法極不合理，但警員同意不知道次被告打算如何、以及在哪裏使用該些模具。此外，也沒證據顯示次被告曾使用過背囊內的任何物品，亦無證據顯示案發現場附近有人使用過模具或噴漆損毀財產。警員亦同意噴漆及模具有很多用途，包括用於表達訴求的橫額上，而不一定是損毀財物。

認為車長僅站在現場 並非示威者

崔官直言，涉案7個模具可噴出更改過的港鐵商標，雖然次被告將模具帶到非法集結現場，行為極之可疑，但不能肯定他必定用作損毀他人財產，故裁定他罪脫。

此外，崔官認為在次被告家中搜出的5個「光復香港 時代革命」紙皮模具，雖然可反映其政治理念，但沒證據顯示他曾攜帶外出使用，故亦裁定他罪脫。

至於首被告，崔官指她當日被警員截停後，隨即減速甚至停下來，沒證據顯示她想逃跑或不合作，亦沒證據顯示她曾經從背囊內拿出涉案噴漆。

崔官認為，次被告當日只是站在現場，不是非法集結的一分子。雖然她出現在非法集結現場附近，並攜有索帶及手套，行為極可疑，但不能因此推斷她必定會使用噴漆損毀他人財產，故裁定她罪脫。

【案件編號：ESCC409/20】

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