「六四」相關活動已被港府全面封殺，惟將於明晚（4日）舉行的合法宗教活動亦被不明人士打壓。香港天主教正義和平委員會（正委會）將於六四當晚，在全港7間天主教聖堂舉辦「追思亡者彌撒」，而今早（3日）在全數7間聖堂門外，竟被不明人士掛出同款「邪教」橫額，指控正委會「崇拜為名，煽亂為實」，又警告教友「慎防被累違國安法」。正委會回覆本報查詢時指，明晚的彌撒於過去一周被建制陣營不斷打壓，故對事件不意外。

出現在7間聖堂外的橫額，全數一式一樣，印有多句指控，包括「邪教入侵信仰」、「崇拜為名，煽亂為實，分裂宗教，滿手鮮血」、「末世敵基督，假先知湧現」，並警告「教友慎防被累違國安法」。橫額上亦附有天主教香港教區榮休主教陳日君的照片，以及將正委會的標誌倒轉，組合成英文「devil（惡魔）」。

正委會幹事：不會追究 彌撒如常進行

正委會幹事陳樂信接受《蘋果》查詢時指，職員今早7時回到教堂時，已在門外發現橫額，但並不知道橫額由誰人掛上。陳指，會尊重所有人的言論自由，「佢鍾意講咩都冇辦法，佢哋有佢哋表達嘅自由」，但提醒不應以非法手段進行，又表示不會對橫額內容感到冒犯，「嗤之以鼻、一笑置之，佢唔識嘢先話人邪教」。

陳樂信說，會將所有橫額拆除，且不會追究事件，而明晚的彌撒則會如常進行。他預計，明晚會有非教友到場參加活動，屆時會提醒參加者尊重天主教禮儀，不要在堂內叫囂及展示標語。

明晚舉行「追思亡者彌撒」的聖堂遍佈港九新界，包括西灣河聖十字架堂、慈雲山聖文德堂、石硤尾聖方濟各堂、坑口聖安德肋堂、屯門贖世主堂、沙田聖本篤堂，以及荃灣葛達二聖堂。因防疫關係，參加彌撒人數只可佔每間聖堂容納人數的3成。

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