32年前的6月4日，筆者相信大家仍記得那一場挑戰人性良知的對民主運動的鎮壓。事至今日，香港都好像變成「談六四」的禁地。對筆者來說，六四並不只是一個數字，亦不會是中國民主運動的分水嶺。六四，理應是香港人對歷史的認知，以及對人性的尊重。

32年前的那一夜，筆者相信當時有不少香港人徹夜難眠，很多都在電視面前拭淚，心痛那班手無寸鐵的學生。那一晚，亦令不少香港人恐懼1997年後的香港，90年代初出現的移民潮亦可見一斑。如果沒有六四，港人未必對回歸祖國有所擔憂，甚至沒有對爭取民主的認知，所以在歷史角度，六四絕對是香港人的一部份。

其實今日的多位香港社會賢達，甚至貴為國家領導人，當年都有義正詞嚴地作出譴責，但為何今日會選擇遺忘，或選擇逃避，到底對他們來說，金錢利益是否高於人性的尊重？如果香港人都是如此，為了金錢利益而失去對人性的尊重，筆者會覺得很可悲。

今日的香港，紅線處處，人人自危，支聯會亦面臨被取締的危機，故筆者認為對六四的悼念，與其拘泥於模式，倒不如自己選擇自己的悼念方式，然後默默為死難者表達敬意。六四悼念活動並不是形式主義，而是對追求民主自由的一點力量。

32年過去了，中國政府依然故我，香港民主甚至大開倒車。筆者認為面對大時代，即使悼念形式改變，但心中理念一定不變，因為悼念六四已是香港人的核心價值。

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