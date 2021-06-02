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堵路案　中大前學生會長囚半年　
另4被告集結罪成入獄6至8月

50分鐘前
Five defendants, including Tse Wai Lok 謝煒洛 (21), Au Cheuk Hei 區倬僖 (21), Wu Yiu Sang 胡耀生 (48), Leung Hing Chun 梁馨駿 (20) and Yeung Cheuk Wing 楊卓穎 (20), were charged with unlawful assembly as they joined the protest against the amendments to the Fugitive Offenders Ordinance《逃犯條例》at Argyle Street in Mong Kok on 20th October 2019. Au Cheuk Hei leaves Kowloon City Law Courts Building.

【本報訊】民陣前年10月發起九龍遊行遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方拘捕多人，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區與另外四名男子早前被裁定非法集結及管有攻擊性武器等共13罪全部罪成。案件昨判刑，有大狀替背景良好的被告求情時不禁感慨，於此次社會事件中，「冇任何人係贏家，有啲人要坐監、有啲人要移民，我哋似乎都係事件中嘅受害者」。裁判官葉啓亮指出，案發時為公眾秩序出現狀況的高峯，非法集結迅速演變成暴力事件的風險極高，故不能單看本案後果，要看各被告的手段及集結人數；最終判區倬僖入獄半年，其餘被告囚半年至八個月。

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五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱是學生，他們同被控於前年10月20日犯案。

被告謝煒洛就讀中大建築系，早前獲母校華仁書院校監、剛被任命為天主教香港教區主教的周守仁撰求情信，信中讚賞被告為人，對被告有正面評價。大狀昨求情指感化官形容被告品學兼優、有禮及謙厚；周在求情信亦形容謝的品格良好，被告承諾會持戒精進，承擔責任。

求情冀刑罰讓年輕人抱希望

辯方又指，社會事件已持續一年多，沒有任何人為贏家，所有人均為受害者。辯方直言，法庭除了判處阻嚇懲罰外，刑罰亦可傳遞包容、寬恕，讓年輕人仍然對社會抱有希望的訊息。

就被告中大生梁馨駿，感化官亦認為梁是大好青年，中大書院輔導長及校董亦撰寫求親信，指他為人勤奮，致力推動書院發展。梁亦有修讀不同外語課程裝備自己。他早前已申請休學一年，被捕至今已一年半，望法庭考慮背景。

至於被告胡耀生，辯方求情指胡在工作上獲嘉許信，又因本案失去長俸，已屬最大懲罰。被告楊卓穎任職的餐廳上司亦讚他盡責，並承諾會繼續聘用他，望他可盡快返回崗位。

葉官判刑時指，各被告的非法集結罪案發時為公眾秩序出現狀況的高峯，加上禁蒙面的規例剛成立，社會上出現辯論，非法集結迅速演變成暴力事件的風險極高，最終各判監六個月。

就各被告的使用蒙面物品罪，葉官指各被告蒙面讓警員難以辨認身份，有壯膽之用，致他們毫無顧忌使用暴力，判每人監禁一個月。至於各被告的藏有攻擊性武器罪，雖然各人武器各異，但一律判監兩個月。由於謝煒洛襲警罪成，當時他高舉鐵通襲擊警員，有機會導致嚴重傷害，引致他人破壞社會安寧，造成漣漪效應，須判監四個月。就胡耀生的阻差辦公罪，則判監三個月。葉官計算同期執行及分期執行的原則後，判謝煒洛監禁八個月、區倬僖監禁六個月、胡耀生監禁七個月兩星期、梁馨駿及楊卓穎則監禁六個月。案件編號：KCCC559/20

中大學生會區倬僖非法集結
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