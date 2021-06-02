【本報訊】民陣前年10月發起九龍遊行遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方拘捕多人，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區與另外四名男子早前被裁定非法集結及管有攻擊性武器等共13罪全部罪成。案件昨判刑，有大狀替背景良好的被告求情時不禁感慨，於此次社會事件中，「冇任何人係贏家，有啲人要坐監、有啲人要移民，我哋似乎都係事件中嘅受害者」。裁判官葉啓亮指出，案發時為公眾秩序出現狀況的高峯，非法集結迅速演變成暴力事件的風險極高，故不能單看本案後果，要看各被告的手段及集結人數；最終判區倬僖入獄半年，其餘被告囚半年至八個月。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱是學生，他們同被控於前年10月20日犯案。

被告謝煒洛就讀中大建築系，早前獲母校華仁書院校監、剛被任命為天主教香港教區主教的周守仁撰求情信，信中讚賞被告為人，對被告有正面評價。大狀昨求情指感化官形容被告品學兼優、有禮及謙厚；周在求情信亦形容謝的品格良好，被告承諾會持戒精進，承擔責任。

求情冀刑罰讓年輕人抱希望

辯方又指，社會事件已持續一年多，沒有任何人為贏家，所有人均為受害者。辯方直言，法庭除了判處阻嚇懲罰外，刑罰亦可傳遞包容、寬恕，讓年輕人仍然對社會抱有希望的訊息。

就被告中大生梁馨駿，感化官亦認為梁是大好青年，中大書院輔導長及校董亦撰寫求親信，指他為人勤奮，致力推動書院發展。梁亦有修讀不同外語課程裝備自己。他早前已申請休學一年，被捕至今已一年半，望法庭考慮背景。

至於被告胡耀生，辯方求情指胡在工作上獲嘉許信，又因本案失去長俸，已屬最大懲罰。被告楊卓穎任職的餐廳上司亦讚他盡責，並承諾會繼續聘用他，望他可盡快返回崗位。

葉官判刑時指，各被告的非法集結罪案發時為公眾秩序出現狀況的高峯，加上禁蒙面的規例剛成立，社會上出現辯論，非法集結迅速演變成暴力事件的風險極高，最終各判監六個月。

就各被告的使用蒙面物品罪，葉官指各被告蒙面讓警員難以辨認身份，有壯膽之用，致他們毫無顧忌使用暴力，判每人監禁一個月。至於各被告的藏有攻擊性武器罪，雖然各人武器各異，但一律判監兩個月。由於謝煒洛襲警罪成，當時他高舉鐵通襲擊警員，有機會導致嚴重傷害，引致他人破壞社會安寧，造成漣漪效應，須判監四個月。就胡耀生的阻差辦公罪，則判監三個月。葉官計算同期執行及分期執行的原則後，判謝煒洛監禁八個月、區倬僖監禁六個月、胡耀生監禁七個月兩星期、梁馨駿及楊卓穎則監禁六個月。案件編號：KCCC559/20