本港疫苗接種率偏低，中大醫學院最新調查發現，未打針的受訪者中，只有兩成半計劃在未來半年內接種疫苗，主因為疫苗資訊不足、對政府及廠商欠信心等。團隊預料，本港接種率將持續偏低，政府須針對市民不願接種的主因推出措施，並以多重誘因增加接種意願。

中大醫學院於今年4月23日至5月8日期間，以電話訪問1,200名成年人，調查有關其接種疫苗的意向等。結果發現，僅23.9%受訪者已經接種至少一劑疫苗，而尚未接種的受訪者中，只有25.1%人計劃於未來6個月內打針。

副作用、對政府欠信心致不打針

無計劃打針的受訪者中，不接種疫苗的最主要原因是「聽到接種後死亡及出現嚴重副作用病例」，其次依次為「對香港政府的建議沒有信心」、「想等待更好的疫苗」及「對疫苗廠家或生產地沒有信心」等。受訪者亦認為，醫生的建議最能促使打針，而政府的建議則最沒有影響。

對於強制接種疫苗方面，最多受訪者贊成強制「提供必要社會服務的人員」接種疫苗，包括警察、消防員等；其次則為贊成外籍家傭強制打針。

70.1%受訪者反對政府以現金鼓勵接種，而支持者則多數合適的金額為1,000元。調查亦要求受訪者就不同措施鼓勵打針評分，以10分為滿分，但各項措施平均評分均低於5分，包括落實疫苗護照、打針假期、交通津貼、疫苗通行證等。

專家料「谷針」措施未能有顯著影響

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，今次調查反映本港疫苗接種率將持續偏低，有必要修改疫苗接種策略，須針對市民不願接種的主因，包括資訊不足、對廠商及政府缺乏信心等。由於市民對醫生的建議信心較大，醫生應更廣泛地參與推動疫苗接種，釋除市民因不了解而造成的猶疑。

近日政府推出不同措施「谷針」，連包括地產商等私人企業都推出各項優惠。陳指，今次調查於相關措施推出之前已經完成，但結果顯示沒有任何一項措施能大幅增加接種率，相信有關措施未必能帶來顯著影響。但他指，雖然推動力未必十分高，仍然有必要推行，以多重誘因增加接種意願。

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