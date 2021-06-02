【本報訊】駐守機場客運大樓報案中心的警員涉監守自盜，將由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於中心茶水間的雪櫃底，案件昨續審。辯方反對將調查案件的警長和被告間的對話呈堂，稱警長查案期間一度向被告說，若被告將銀包「唔為意擺埋咗一邊」就「拎返出嚟」，就可「當咩事都冇，件事仲有彎轉」。惟當被告承認將銀包放雪櫃底後，警長即拘捕他並建議「衰仔，你惟有認你懶囉」。

警長33008和警長33889李嘉能於案發後接報到場調查，辯方昨反對控方將兩人跟被告馮奕鈞（28歲）的對話接納為呈堂證供。

「你自己諗個最好嘅解釋」

辯方透露，前年2月14日警長33008到場問本案案發經過，被告稱當晚約10點有女士想將拾獲的銀包交給他處理，他解釋在機場拾獲財物應交到機場失物認領處。

至近午夜，33008與33889李嘉能帶被告翻看閉路電視，其間33008收到電話後問被告：「有冇收埋個銀包？你會唔會唔記得咗隨手擺埋咗一邊？」被告沒回應。33008再問：「如果你唔為意擺埋咗一邊，你就家吓拎返出嚟啦。你家吓拎返出嚟，就可以當咩事都冇，可以自己內部解決件事，最多都係內部處分，件事有彎轉。」李在旁附和：「係呀，你𠵱家交返出嚟，都仲有彎轉。」

辯方指兩人不斷重複以上對話，被告終相信他們並謂：「我將個銀包收埋咗喺pantry（茶水間）雪櫃底，但我冇諗住偷走。」兩警長神情即有變，33008說：「唉！你個衰仔，做咩搞啲咁嘅嘢呀！」被告說銀包內的錢「一分錢都冇拎過」。33008即走出房間致電上司，說：「喂madam 呀？高比認咗個銀包佢收埋喺pantry雪櫃底，你搵人睇吓點搞。」數分鐘後他返回說：「家吓真係冇辦法，真係要拉你。一陣會帶你返警署搜櫃。」

及後33008向被告稱「衰仔，你惟有認你懶囉」，被告回應「我真係唔係偷，我諗住遲啲先搞」。33008指「你自己諗個最好嘅解釋」，並講述曾有警員被捕最後遭內部處分的事。

李嘉能出庭作供，否認上述情節，「沒有此番對話」，「我唔記得咗」，又稱拘捕被告後曾與他談話，但只是安慰，說「與案無關嘅嘢」。辯方指33008翻看閉路電視後已對被告有合理懷疑，但沒施行警誡。裁判官彭亮廷將在控方舉證完畢後，才決定是否批准對話呈堂。審訊今續。

案件編號：STCC1101/20