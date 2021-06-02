【本報訊】被告馮奕鈞疑監守自盜，偷走市民拾獲的銀包。同袍作供稱最初以為是一場誤會，故只打算找被告澄清，惟被告在詢問下改變講法，令他懷疑被告偷去銀包。

指找不到報案資料紙張

接替被告更份的警員16820莫穎聰昨供稱，他致電拾獲涉案銀包的楊小姐時，對方形容接收銀包的男警戴黑框眼鏡，他承認，當時已覺得接收銀包的警員就是被告。至於楊稱該名警員將資料寫在白紙上，莫說找不到那張白紙，「當時覺得有啲奇怪」。

莫日前在庭上供稱，了解事件期間曾兩度致電被告，問他有否處理拾獲財物事件，被告在第二次對話中透露，曾着一名女子將銀包帶往機管局失物認領處，強調他本人沒接收該銀包。莫昨供稱，首次通電話時沒懷疑被告，「因為我哋有分機場警署報案中心同埋離港大堂報案室，仲有機管局失物處。成日有呢啲誤會，我哋成日遇到呢個問題。所以我哋會搞清楚佢哋係交咗去邊個地點先。」但莫又指，被告偷去銀包「係其中一個懷疑」。

其後辯方問莫，再次致電被告時是否懷疑他偷去銀包？莫稱該時段較多人報案，「驚佢唔記得咗、或者太忙，或者原來有其他同事處理」。被問到兩通電話之後，是否覺得被告更加可疑，莫稱：「當然啦。」

現駐守國安處、案發當日駐守機場警署巡邏小隊的警長709蔡榮佳表示當時不認識被告，也沒懷疑他。及後有其他警員到機管局的諮詢櫃枱了解事件，得悉櫃枱沒相關紀錄。辯方追問：「呢一刻你好懷疑被告偷咗銀包？」蔡答「可以咁講」，並將事件告訴警長33008，「但我冇同佢講我懷疑邊個，嗰個唔係結論」。