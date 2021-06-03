行會成員湯家驊今日接受港台訪問時表示，拿着蠟燭悼念六四雖然不會違法，但若當場喊「結束一黨專政」口號或違反《國安法》，他呼籲市民勿以身試法。他更指悼念毋須喊口號：「我唔覺得悼念六四要嗌乜嘢口號」。

湯家驊今日在電台節目上被問到，今年港人還能否到維園悼念六四，湯家驊認為純粹悼念是可以：「如果你話一般人係去悼念六四，無論去維園又好，其他地方又好，我鍾意攞支蠟燭去做咩嘢都好啦，其實都唔會犯法嘅」。

「大家着黑衣做同一件事招惹嫌疑」

但湯家驊認為，群眾聚集隨時可犯法：「視乎大家有否協議或組織，例如大家同意我們有100人，分開10組，每10個人去一個地區進行同一件事，不好意思，有機會觸犯串謀干犯限聚令，是一個違法的行為。即是說，有1,000人分10個區，每區有100人，有一個這樣的組織，不好意思，亦有機會觸犯干犯非法集結，甚至是暴動罪。如果大家都穿黑衣，進行同一件事，你是會引起一個嫌疑，招惹這些嫌疑上身被捕。」

他更指，指若有人當場高喊「結束一黨專政」或「打倒一黨專政」口號，則有可能犯法：「對於嗌口號呢樣嘢呢，我就會呼籲巿民唔好以身試法喇，因為你嗌一個口號，可能係引起一啲懷疑，其實你係咪同大家人夾埋嘅呢？或者大家係有共識，一齊去做呢樣嘢？而呢個共識會唔會違法嘅呢？如果係嘅話，你無謂將一啲可能犯法嘅嫌疑惹上身。」

他指社會「不會同情」一些刻意犯法和破壞「一國兩制」的人，「我唔覺得悼念六四要嗌乜嘢口號」。

他又認為，「結束一黨專政」口號違反國家憲法和《基本法》，因為中國憲法已經訂明一黨專政是係國家制度根本原則，但指在港違反憲法不一定屬刑事罪行，但如果行為符合《國安法》的元素，就有機會干犯刑事罪行。

支聯會關閉紀念館是負責任做法

對於時任中聯辦主任王志民2018年回應《大公報》記者提問時明確指出，「一黨專政」說法是一個「偽命題」，又指中國憲法裏沒有一條講到「一黨專政」，指中國是實行「中國共產黨領導的多黨合作及政治協商制度」，湯家驊今日則說：「對唔住，我唔會以其他人嘅說法去理解法律」。

他又認為，支聯會昨宣佈暫時關閉六四紀念館是「負責任」做法，指如果該館觸犯法例，就不可能繼續違法營運。

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