共產黨百年黨慶，偉大民族復興的故事，已經準備好上演，務必感動千萬人，大家不感動也不行，因為在共產黨集體主義下，個人沒有不感動的自由。紅色基因丶紅色資源丶紅色江山，大家努力為黨打拼。共黨的媚俗政治宣傳，以宏偉雄壯的旁白，激昂慷慨的聲調，排比對偶的文字，誇張廢噏的口號，台上的矯揉造作，台下的熱淚盈眶扮感動。本來在江澤民年代，媚俗的官方宣傳已經淡出，因為實在令人厭惡，但自習近平上場後，媚俗風又登場，甚麼四個自信兩個維護，言必習主席親自指揮親自部署，外長王毅吹捧習近平為中國外交提供「理論、思想武器」，也超越西方傳統國際關係理論至少300年。肉麻骨痹，領袖卻甘之如飴。

看穿假大空背後的剝削

建黨百年偉業及明年是習近平永續執政關鍵，官方絕對高度戒備，將一切破壞元素消滅於萌芽狀態。最近由網絡開始的「躺平主義」火速流行，立即引起黨宣傳部門關注，視之為「毒雞湯」，必須口誅筆伐。躺平主義是佛系青年的進化版，由於社會流動停滯，但社會又競爭激烈，壓力大到無法負擔，年輕人於是索性「我唔玩啦！」提出六不主義，即不買車丶不買樓丶不結婚丶不生仔丶不消費丶不奮鬥，降低生活要求，躺平下來，但求日子過得自在。這種拒絕再玩的心態，不單同官方鼓勵為黨丶為國丶為民族奮鬥，建功立業剛好背道而馳，而且還看穿了這些假大空偉光正背後的剝削。

大家明白年輕人陷於停薪狀態，工時長，沒有未來，共產黨當然希望他們默默低頭，效法上一代的農民工，飽受城鄉有別的戶口制度歧視，甘心樂意做「韭菜」，奉獻一生為了中國實現經濟奇蹟！躺平不是拒絕工作，而是看穿了集體主義的虛妄，選擇個人自由，用躺平姿態拒絕做韭菜丶拒絕黨的號召動員，因此必定受到黨的口誅筆伐。官方對躺平主義難對付，在於他不是一種政治主張，沒有甚麼綱領，他只是一種生活態度，要批鬥也不知從何入手。如果火力太猛，適得其反，將本來不問政治的年輕人推到對立面，但若放任躺平主義蔓延，又擔心影響百年建黨的宣傳工作。更嚴重是面對貿易戰，內地需要刺激內需消費，撐起經濟循環，若果六不主義普及化，首當其衝是零售業，因為無論如何，躺不躺平，低薪青年都無力買車買樓。

相信中共很快會想到用社會信用制度對付躺平青年，例如在愛國主義教育得分少，可能受到懲罰，例如禁止出行丶網購，強迫躺平的站立起來，重新變成一棵又一棵的韭菜。官媒批鬥金句「認命可以，躺平不行」，十分貼切，因為年輕人低頭認命繼續做韭菜，才是他們的命運，躺平的韭菜難以割走，對黨而言，是一大威脅。

劉細良

時事評論員