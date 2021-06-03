於2018年起關閉的大潭峽懲教所，經改建後於上月底重開，成為本地首代「智慧監獄」。《蘋果》獲悉，專門羈留免遣返聲請人士的青山灣入境事務中心（CIC），上月底有首批羈留人士被轉移到懲教署轄下的大潭峽懲教所。民間組織「CIC關注組」引述羈留人士指，他們被轉移前並沒有事先獲通知，當日突然被戴上手銬、蒙頭帶走，連目的地亦被拒絕告之，批評入境處不尊重拘留者及其家人。入境處回覆《蘋果》查詢時否認事件，指事前已就有關安排通知該批羈留人士。

9名羈留人士轉至大潭峽懲教所

入境處轄下的青山灣入境事務中心，曾是唯一一個羈留聲請人士的設施，容納人數最多為500人，至上月底大潭峽懲教所啟用，羈留額再增160個，保安局局長李家超早於今年1月，已預告大潭峽懲教所翻新後，會用作羈留免遣返聲請者。

入境處回覆《蘋果》查詢時證實，截至今年5月31日，共有9名羈留人士由青山灣入境事務中心，被安排到大潭峽懲教所羈留。消息指，該批人士是首批在大潭峽懲教所羈留的免遣返聲請人士。

惟「智慧監獄」啟用後旋即惹起爭議，「CIC關注組」上月在社交媒體發文，當中引述羈留人士指，他們被轉移前並沒有獲通知，至轉移當日突然有押解人員到囚室，並遭上手銬、蒙頭帶離，其間人員沒有透露目的地，形容情況令人不安，「不知道即將會發生甚麼」。

關注組批評，入境處在轉移前沒有通知，是對羈留者及其家人的不尊重，又指處方選擇建造更多拘留設施，以拘留更多無辜的人，而非迅速給予難民庇護，是損害了公共利益。

入境處：轉移前有通知 集中羈留加強管理

入境處回覆《蘋果》查詢時否認事件，指9名被羈留人士在轉移前，已獲通知有關安排。處方指，會嚴格按照羈留政策作羈留決定，包括評估有關人士在港干犯罪行的嚴重性、聲請審核狀況等，以決定是否將其羈留在大潭峽懲教所。入境處又指，政府使用大潭峽懲教所的目標，是希望增加免遣返聲請人士的整體空間，並可集中羈留曾在港干犯罪行的人士，以便加強管理及跟進與免遣返聲請和遣送離境有關的安排。

值得一提的是，李家超於1月指，大潭峽懲教所是由懲教署負責管理，但由於聲請人是按《入境條例》被羈留在大潭峽懲教所，而非《監獄條例》下的囚犯，故待遇會與青山灣入境事務中心的羈留者類似，而做法亦是現行法律所允許，毋須修例。入境處回覆《蘋果》查詢時亦提到，大潭峽懲教所屬《入境（羈留地點）令》載列的指明地點，可羈留因《入境條例》被羈留的人士，包括免遣返聲請人。

而翻查《入境（羈留地點）令》，附表中並沒有指名列出大潭峽懲教所，但附表1第一項則列明，《監獄令》下指明的場地及建築物，均可用作羈留地點，當中包括各大監獄及大潭峽懲教所。

「智慧監獄」全天候監視 如廁亦入鏡

大潭峽懲教所為本港首代「智慧監獄」，設置具備人工智能的閉路電視，具面容識別的功能，24小時監察在囚人士，能夠辨別自殺、打架及倒臥等動作，繼而作出警告，包括如廁在內所有活動均入鏡，僅私處打格保私隱，未來更會新增測溫、計算人數和追蹤在囚人士的功能。

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