立法會前議員羅冠聰、許智峯等8名流亡海外港人今年3月發起《2021香港約章》,內容包括講述離散港人信念,提出應跨越黨派進行國際倡議工作等。不過,羅冠聰今日在其Facebook發文指,該約章的網站在數日前無法進入,他們與專責提供網站設計服務的以色列公司「Wix」交涉後,取得由香港警方向他們發出的信件,指警方稱「香港約章」內容違反《國安法》,包括有顛覆及煽動顛覆意圖,並要求供應商在72小時內將其下架。

根據羅在文中引述的警方信件原文稱,他們有合理理由懷疑網站「https://2021hkcharter.com」,包含的內容很可能構成危害國家安全罪,並可能違反《國安法》中第21及22條,亦涉嫌違反第22及23條中的規定,即涉及顛覆國家政權罪行及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等。

記者實測未能登入《2021香港約章》網站

信件於今年5月24日發出,警方要求該公司在72小時內對相關網站採取禁用措施。記者今日嘗試瀏覽該網站,只出現「Looks Like This Domain Isn’t Connected To A Website Yet!(看來這個網域並非連接到網站)」的頁面。

羅冠聰在文中指,《香港約章》的網站架設在香港及中國境外,卻以《國安法》如此明目張膽地要脅服務商,屬「國安法長臂」執法特徵,又指今次事例只是中共以《國安法》及其他法例打壓言論自由的芸芸例子之一,認為世界各地的民主國家亦受影響,任何批評中共的海外異見聲音都會成為政權取締的目標。

羅稱會繼續與Wix公司聯絡,要求他們回復相關服務,並開展獨立架設網站的工作,亦呼籲港府及警察停止任何扼殺言論自由的舉動,停止以《國安法》威嚇任何與民主派人士合作的單位。他又認為民主國家須正視威權國家在網絡世界的威脅,建立機制以保障網絡言論自由;民間社會及人權組織須聯合向網絡公司施壓,要求企業保障網絡言論自由,停止自我審查,不應成為中共打壓異見的幫兇。

流亡港人組織網站亦被強行下架

另外,流亡美國的青年新政前立法會議員梁頌恆等流亡港人成立的組織「Hong Kong Liberation Coalition」(HKLC)今日亦在facebook宣佈,其啟用不足兩周的網站被「Wordpress」強行下架,原因不明。HKLC正與Wordpress交涉中,但他們稱支援流亡手足及在美的游說不會受影響,文中亦稱他們將尋求其他方案,暫時在社交媒體發佈其最新訊息。

《蘋果》正就香港約章網站事件向警方查詢。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)