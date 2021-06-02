【本報訊】內地教育部昨發佈《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》（下稱《報告》），建議香港將普通話教育適度融入考評體系。教協副會長葉建源指，在現行政策下，已有相應普通話的考試制度，質疑撰寫報告者未必了解香港實際狀況。教育局回覆本報查詢時，僅指本港語文教育政策是要培養學生擁有兩文三語。

《報告》由內地國家語委指導下，由國家語委科研中心國家語言服務與粵港澳大灣區語言研究中心，依託廣州大學的團隊編寫而成。《報告》提出，在法律上明確普通話與簡化字的地位，宜將普通話教育適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，以此來增強教與學的動力；同時倡議粵港合作，推進普通話教學等具體建議。

葉建源：已有相應考試制度

前教育界立法會議員、教協副會長葉建源指，現行政策已有相應普通話的考試制度，如考評局和教育局合辦的教師語文能力評核，以及國家語委的普通話水平測試等，質疑撰寫報告者未必了解香港實際狀況。他強調，「三語」有同樣的重要性，「粵語都好有活力同生命力」亦應受到重視。時事評論員劉銳紹分析指，這是一個系統工程，大陸早有部署，如1991年江澤民談到如何接收香港時，當中就一有項叫做文化參與，「全部嘢都唔係突然出現」。

教育局未有正面回覆本報查詢，僅指本港培育學生「兩文三語」，又指中小學的普通話科是必修科，而粵港澳大灣區的發展對香港十分重要，港人應充份掌握溝通的語言和文字。

育有一名七歲兒子的李小姐表明，港人日常以廣東話和繁體字為主，不會接受把普通話或簡體字融入考評體系，又嘆指作為蟻民，難以發聲反對，「現在的香港變得太快，只好見步行步」。來自內地、任職美容師的宋小姐有名年幼的子兒則指：「現在中國很強大，（普通話教育）對他們的事業有很大的發展前途！」。她說，平日與子女講普通話，但希望子女學懂廣東話，不要放棄用母語溝通。