澳門治安警早前不容許澳門民主發展聯會舉行六四集會，終審法院今駁回民聯會上訴。據澳門電台報道，澳門終院指雖然相同的集會近幾十年一直舉行，但治安警提出過去同一集會出現的情況，是明顯的「不法行為」，構成嚴重違反現行刑法典的高度風險，50年不變原則亦絕不代表允許明顯具犯罪性質的濫權和侵害行為；又指當言論自由、集會和示威權的行使已經產生挑釁性的言論，又或者公開發表或展示單純「攻擊性」或「詆毀性」的言語不可接受，否則便是容許無限制的侵害行為。

澳門民主發展聯委會指，因今年政治形勢突變，合法舉行30年的六四燭光集會突然被指為違法，為保護參加者，該會決定今年的六四燭光集會將繼續在室內進行，目標是延續六四燭光不斷。而集會不開放現場，即不接待市民直接參與，改為在網上直播，參加者可登入吳國昌區錦新議員辦事處或民主發展聯委會的Facebook，在集會過程中同步發表評論，參與集會的討論。

民聯會亦呼籲澳門市民，可以任何形式悼念六四，如在六四當天穿黑衣、黑褲及黑口罩，或當晚在家中點上一支白蠟燭，放在桌上或窗台上，亦可將燭光拍下照片放到Facebook等網上平台，以表心意。民聯會又表示家長也可與子女講解、分享六四事件的歷史背景、過程及對後世之影響。

澳門政府促市民「自覺抵制非法集會、遊行、示威」

澳門政府對法院裁決表示尊重及支持，呼籲發起人遵守裁決，並「希望市民認清相關集會的違法性及對國家安全的危害性，自覺抵制非法集會、遊行、示威等活動」。

澳門六四燭光集會連續第二年不獲當地警方批准，澳門警方上月底除了以防疫為由，更首度指集會違反多條法律，涉及煽動顛覆政權、衝擊和破壞一國兩制，又指「屠城」等字眼為虛假宣傳，損害中央威信，違反「公開及詆毀罪」，故依法不容許集會。

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