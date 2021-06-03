昨日下午有財務公司人員於亞視大盛街總台門外，掛起橫額向聯席主席鄧俊傑追債，鄧俊杰經過疑不滿橫額內容，撕爛橫額兼以手襲擊對方他終被控涉嫌刑事毀壞及普通襲擊。鄧數年前另被一名女商人入稟法院追討約524萬港元，指鄧要求女方轉讓全部合夥權益後，卻沒有按口頭協議支付所承諾的金額。法官陳健強今頒下判詞，裁定鄧敗訴，下令鄧須支付全數金額及相關利息。

被告鄧俊傑案發時為中國水業集團的主席，原告女商人程鵑。

據她指，2015年與被告成為有限合夥基金Kingsford Global Capital Fund LP(前名為Yue Xiu Great China Fixed Income Fund VI LP)的合夥人，原告當時注資2240萬元。雙方兩年後協議，被告會支付3000萬元給程，但要求原告延長兩年合夥期，並轉讓其權益給被告或被告指定的第三方。其後雙方再次簽訂協議，並再度延長合夥期。

惟原告於2018年控告被告及Kingsford，指原告曾於一年前申請退出合夥關係遭拒，被告亦沒有將合夥權益分配給原告。Kingsford遂向原告支付約2476萬港元，原告其後撤控並撤出合夥關係。惟按協議原告應可獲3000萬元，故被告仍欠原告524萬元，原告遂提告向被告索償。

法官陳健強於判詞中指出，本案爭議點為，究竟被告當時有否口頭上承諾會支付原告3000萬元。

被告於審訊時否認曾承諾贖回原告的合夥權益，故拒絕支付差價。但陳官認為原告的證供清晰合理，為人可信，原告亦呈上與被告的微信對話，內容包括「下周起動全面收購，你這周可以申請贖回，下月中錢可回到你們賬上」，陳官認為這顯然與被告的說法相反，遂裁定原告勝訴。

【案件編號：HCA1398/18】

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