廉政公署起訴2名前年區議會選舉中落敗候選人陳宇明和吳志雄，控告他們涉嫌沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。2人已獲准保釋，明日（4日）在觀塘裁判法院答辯。

遭起訴的陳宇明現年41歲，報稱任職軟件工程師，曾當選資訊科技界選委，亦擔任過公民黨執委，前年年初宣佈退黨，同年以「獨立民主派」身份出選觀塘栢雅選區，最終落敗。而該區最終由民主黨陳汶堅勝選，連任失敗的工聯會何啟明現為勞工及福利局副局長。

另一名被起訴的候選人為吳志雄，55歲，前年出選沙田錦濤選區，當時報稱為退休教師，最終僅獲100票落敗。該選區最終由「馬鞍山守護線」成員許立燊當選。

2人獲准保釋 明上庭答辯

廉署表示，早前接獲選舉事務處轉介個案遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴2人，各被控一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條規定提交選舉申報書的罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38條。

控罪指，2人涉嫌作為前年區議會選舉候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37（1）、（1F）及（1G）條的規定提交選舉申報書。按規定，候選人須在法定期限內，即前年12月29日或之前向選舉事務處提交其選舉申報書。

廉署稱，選舉事務處在署方調查案件期間提供全面協助，2人已獲准保釋，明日在觀塘裁判法院答辯。

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