在囚者要接收牆外資訊，渠道本來就少之又少，如果係單獨囚禁，就可能連睇電視睇新聞嘅選擇都冇，只可以單靠睇報紙獲取資訊。在六四前夕，唔少牆內人自然想留意關於六四悼念嘅新聞，不過八方就聽聞，周四（3日）監房派發訂閱報紙時，壹傳媒創辦人黎智英唔知點解收唔到《蘋果日報》。

喺監獄訂報，一向都要透過懲教署申請，根據懲教規定，所有在囚人士都可申請每日收取一份報紙，根據程序，由親友向有關報章或註冊代理商訂閱報紙。同其他在囚人士一樣，肥佬黎一直都係按規矩、程序申請，喺獄中透過睇《蘋果》了解社會資訊，多個月以來派報都無問題。但周四卻發生「意外」，佢唔知點解收唔到《蘋果》，佢嘅家人就向代為訂報嘅報檔查詢，對方話可能係遺漏咗，但其他在囚人士訂嘅《蘋果》又冇漏。

據講肥佬黎家人向福利官提出，周五派報時，可唔可以補返前一日漏派嘅報紙？不過對方話冇補派。八方亦有向懲教署查詢，獲回覆稱如在囚人士對報紙供應商有任何意見，可透過院所管方反映，或直接向代理商提出。其實即使係舊報紙，對在囚者嚟講，都係好寶貴牆外資訊來源，一視同仁嘅權利，唔應該被剝奪。

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