廉政公署昨（2日）落案起訴醫委會前業外委員劉慧兒，控告她涉嫌藉公職作出不當行為，披露一名投訴人的個人資料及其投訴詳情，以安排唆使對方聘用她向一名醫生提出民事申索，並代投訴人在申索中行事；劉的律師行其後再從投訴人收取逾52萬元律師費。劉被控一項藉公職作出不當行為罪，將於明日（4日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

現年63歲的劉慧兒本身為事務律師，2012年1月至2018年1月期間擔任醫委會業外委員，並不時會以義務法律專業人士的身份，為一個非政府機構服務。

被告律師行曾要求投訴人付52萬律師費

控罪指，被告劉慧兒涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日期間，身為醫委會業外委員，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。

涉案不當行為，包括被告擔任醫委會初步偵訊委員會成員期間，向該非政府機構的一名社區組織幹事披露投訴人的個人資料，及投訴人投訴涉事醫生的詳情；致使該社區組織幹事安排與劉和投訴人於2017年5月26日會面，其間被告唆使投訴人聘用她向涉事醫生提出民事申索；透過其律師事務所接受投訴人指示，代為在該民事申索中行事。廉署在調查發現，劉的律師事務所其後要求投訴人支付逾52萬元律師費。

廉署指，醫委會在署方調查案件期間提供全面協助，被告已獲准保釋，明日在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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