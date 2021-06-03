年近五旬的貨倉鏟車司機，涉嫌自親生女兒12歲起多次非禮性侵，包括藉詞「我間房張床軟啲」引誘女兒同眠，再強行性交。司機被控非禮、強姦、亂倫等七宗罪，案件早前於高等法院完成審訊。陪審團今早退庭商議約四小時後，裁定被告非禮、強姦及亂倫共六罪罪成。法官邱智立叮囑陪審團要珍惜司法制度，「因為我哋司法制度係公平、公正、公開」。案件押後至6月25日判刑，其間先索取事主的心理創傷報告、被告的心理科及精神科醫生報告。

被告面對一項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、三項強姦及一項亂倫，總共七項控罪，涉於2015年至2019年9月犯案。其中一次強姦被指在內地福建省漳州市雲霄縣一間屋內發生，當時被告與女兒X回鄉度歲。

其餘控罪發生在被告位於葵涌的兩處住所，一處是被告一家四口原本居住的地方，另一處則是被告與妻子鬧離婚後遷入的新居所。六男一女陪審員裁定被告的第五項強姦罪罪脫，而該罪的交替控罪亂倫罪亦罪名不成立，其餘控罪均罪名成立。控方透露，被告沒有任何刑事紀錄。

女兒X曾供稱被告施暴時猶如「精蟲上腦」

X早前自辯指，透露父親不滿她與其他男性交往，就連預先通知會於晚間與男女友人跑步，也會惹怒被告，被告更試過暗中跟蹤她與男友人吃甜品和購物。X又稱，被告曾趁她夜尿後突襲闖入廁所強姦；另有一次被告叫她到衣櫃拿出性玩具，其後捉手教她使用。

女事主X亦透露，母親給她的零用錢不足，故明知再與父親同住「一定會有嘢發生」，最終仍自願如此選擇，「講到好明就係為咗攞到嗰筆生活費」。惟父親竟問她：「你係咪鍾意爸爸呀？」而父親眼見她與男友交往，又會發脾氣暴躁擲物，問女兒為何這樣對待他。X又形容被告施暴性侵時樣子淫穢，猶如控制不到自己的性慾，彷似「精蟲上腦」及變態怪獸。

【案件編號：HCCC45/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）