【本報訊】公社科課程包括不涉公開評核的內地考察，指引稱考察屬課程一部份，學生不應視為自選安排，並指內地考察機會能讓學生親身認識國家發展，並讓學生思考如何貢獻國家和香港。教育局會資助團費，而考察的次數、日數、路線等可由學校決定，但內容須涉中華文化元素。當局在2021/22 學年起亦會舉辦配合課程的的內地考察團。

須包含中華文化元素

公社科課程包括預計佔10小時課時的內地考察部份，指引指考察的預期學習成果包括，進一步認識國家的成就，藉以提升國民身份認同，以及了解中港兩地的發展機遇及挑戰，有助個人生涯規劃，並思考如何貢獻國家和香港。當公民與社會發展科2021/22學年開始推行後，教育局將會持續舉辦配合該科課程的內地考察團，指引中指教育局舉辦多元化及配合課程宗旨和目標的內地考察團， 行程長短兼備，路線遍及不同地點，並包含涉及課程內不同主題的參訪點。

教育局不會對內地考察作統一規定，考察的次數、日數、行程路線的遠近，均可由學校決定，亦可選擇教育局舉辦的考察團，或自行籌辦或參與校外團體的內地考察團，可獲資助團費，但考察團的行程必須包含涉及中華文化元素的參訪點或考察課題。

雖然考察不涉公開評核，但指引指內地考察及與之相關的專題研習均為課程重要一環，不應視為學生的自選安排，若學生有實際困難及具備充份理據而未能參與內地考察，應向學校申請並取得批准，校方需為學生提供其他認識國家發展的學習經歷，例如以虛擬實境技術或視頻遙距考察。

教育局局長楊潤雄昨撰文指，教育局新學年會向每所公營及直資中學發放30萬元一筆過津貼，支援教師教學及組織學習活動；又稱教育局得悉學校基本上能透過內部工作調配，處理通識科及新科教師人手編配。