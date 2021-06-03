被形容為前港超聯「壞孩子」的卓耀國近一年牽涉多宗淋油追債的刑事毀壞案，案件提堂後卓一度缺席法庭聆訊而被通緝。案件今再於觀塘裁判法院提堂，卓承認兩項刑事損壞罪。大狀求情時透露，被告被形容為本港足球界最有潛質的年青運動員，惟因疫症影響，曾有10個月零收入，在生活壓力下受友人慫恿，收錢任「收數佬」負責淋油追債。主任裁判官錢禮先為被告索取感化及社會服務令報告，押後至本月17日判刑，其間卓須還柙，另須賠償600元。

辯方大律師求情透露，26歲的被告卓耀國（Tommy）來自破碎家庭，父母離異，被告與母親早已失聯，父親亦已另組家庭。被告與年逾80歲的祖父母同住，擔起照顧兩老的責任。被告是本港首位加盟瑞士球隊的香港球員，原本月入4萬港元，惟因疫情影響，案發前10個月零收入。被告曾任運輸工作，但收入不穩定，在經濟壓力下，經朋友介紹淪為追數佬，每單可賺取200至300元酬勞。

獲業界三名人撰信求情

大律師指，被告因愚蠢犯案，現深感後悔，案發後已金盆洗手，但已不能重返球隊。大律師呈上足球業界三位名人包括港足首席教練郭嘉諾、足球總會董事陳志康及流浪球會主席莫耀強的求情信，莫在信中指被告是本港足球界最有潛質的年青運動員，亦見到他過去努力成果，惟可惜與壞份子為伍犯案，日後希望他能重返球隊。大律師又指兩案性質相同，案情並不嚴重，希望以罰款方式處理。

案情指，被告於今年1月16日、1月26日及1月30日於將軍澳康盛花園、健明邨明宙樓及健華樓三個單位潑紅油，並在外牆貼上催款通知。警方其後翻看閉路電視發現被告，拘捕及搜屋後找到被告當日犯案時穿着的衣物，被告在警誡下承認犯案。

另外，被告涉另一宗性質相同的刑事毀壞案，將於本月11日在東區裁判法院提堂。

本案上月提堂時，被告因缺席聆訊而遭裁判官發出拘捕令，同日下午他到法庭自首，稱因眼疾未能準時出庭，遭裁判官充公其500元保釋金，另批准他以現金1,000元保釋外出。

【案件編號：KTCC439、834/21、ESCC366/21】

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