【本報訊】日前被列本地無源頭個案的灣仔警署35歲男警，衞生防護中心及港大微生物學系經基因排序後，發現他的病毒株與科興疫苗病毒株脗合，港大微生物學系講座教授袁國勇昨視察男警確診前行蹤後，相信男警是向樂富私家診所求醫時，一名護士處理完科興疫苗樽後，懷疑雙手被疫苗病毒株污染，當她再取深喉唾液樣本包予男警時，污染了樣本包而肇禍，衞生署已剔除此個案。

醫生抽取疫苗時 小量外溢

有可能是醫生在疫苗樽上抽取疫苗時，有小量疫苗外溢，污染貼紙標貼。護士移除疫苗樽上的標貼時，手部被疫苗核酸污染，再取樣本包給男警，手上疫苗病毒株污染了檢測包，樣本因而受污染。

該男警5月28日喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，同日到銅鑼灣中央圖書館疫苗中心打針被拒，翌日到樂富私家診所求醫，5月30日交回樣本檢測，結果呈陽性，CT值為16至18，即病毒量高，惟他入院後多次檢測均為陰性，亦未有抗體。

袁國勇昨午3時聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等人，先後視察樂富廣場樂家醫務中心、檢測承辦商Prenetics位於鰂魚涌的化驗所，以及銅鑼灣中央圖書館科興接種中心後，袁國勇表示，經中心及港大的基因排序分析發現，男警的陽性樣本找到的病毒株，與科興疫苗的病毒株一樣。

袁經調查後，發現男警曾到中央圖書館科興接種中心，但中心職員指男警無到過接種疫苗的位置。而男警期後到樂富的私家診所，當日診所有四人接種科興，袁推斷有可能是醫生在疫苗樽上抽取疫苗時，有少量疫苗外溢，污染貼紙標貼。護士移除疫苗樽上的標貼時，手部被疫苗核酸污染，再取樣本包給男警，手上疫苗病毒株污染了檢測包，樣本因而受污染。

他表示，酒精不能分解病毒核酸，呼籲醫護人員接種疫苗時要戴手套，除下手套後要洗手；亦不能由同一名護士處理疫苗及取檢測樣本包，建議診所分工，否則會再發生同類事件。他又指，氯水可分解疫苗病毒株的核酸，建議診所每日收工前要用氯水消毒。

衞生防護中心指，由於該名男警並無確診，故刪除其個案，換言之，本港本地個案已40日清零。曾與男警有密切接觸的50名人士包括30多名警員全部檢測陰性，可離開檢疫中心。而昨日僅新增一宗輸入個案，患者為由阿聯酋抵港的58歲男子，在何文田九龍維景酒店檢疫，無病徵。