【社會追蹤】

【本報訊】警務處國安處長蔡展鵬早前光顧灣仔警察總部附近一間疑提供賣淫服務的無牌按摩院Viet Spa，遇上警方查牌。警方經調查後，聲稱暫未發現蔡涉及不道德或違規行為，但決定起訴行動中被捕的三女一男管理或經營賣淫場所及無牌按摩院等六罪，包括一名越南籍女子及兩名按摩師。案件昨提堂，據了解，控方案情及證人列表均沒有蔡展鵬，其中一日警員放蛇的日期，正是懷疑蔡當日幫襯時「斷正」的3月19日；當日有女技師疑向放蛇警稱可提供手淫服務，開價500至600元。

四被告依次為女按摩師李亦晴（36歲）、報稱無業的越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及疑為Viet Spa的租客兼商業登記人胡炳雄（61歲）。

越籍女被告被放蛇警「彈鐘」

元及張分別被控去年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室管理賣淫場所。李、元另被控本年3月19日在上址管理賣淫場所及無牌按摩院，即Viet Spa。胡則被控兩罪，指他去年10月28日至本年3月19日在上址經營賣淫場所；及去年12月2日至本年3月19日在上址經營無牌按摩院，即Viet Spa。

四人暫時毋須答辯，案件應辯方要求押後至7月21日，以待索取文件，其間各被告獲准擔保外出。

據了解，兩名警員去年10月28日中午喬裝成顧客到Viet Spa放蛇，疑獲李及元接待及安排女技師，有技師涉稱可提供手淫服務，收費500元至800元不等，視乎服務而定。其中一警曾問有沒有其他技師介紹，元疑自告奮勇但被「彈鐘」，最終疑由李替他全身按摩。

同年11月5日中午，警方重施故技派出一名警員喬裝顧客，他聲稱在telegram頻道得知有「新女」而前來光顧，疑獲張安排服務。兩放蛇警均沒選擇手淫服務，每次享用全身按摩服務後付款500元。

至今年3月19日下午約1時半，兩名警員先後再到上址放蛇。元疑先替其中一人安排服務，是次技師開價500元至600元，稱可提供手淫服務。未幾另一放蛇警到場，張疑替他做全身按摩後，放蛇警表明身份並出示搜查令掃場，拘捕了首三名被告。經調查後，警方發現胡疑為租客及Viet Spa的商業登記人。

翻查資料，按摩院附近街坊稱警員曾在3月19日下午近2時查牌，報道綜合資料指蔡展鵬有可能是在辦公時間光顧該按摩院。

案件編號：ESCC1161/2021