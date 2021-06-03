警方以疫情為由，史無前例禁止支聯會舉辦六四集會，然而悼念死者的燭光仍在各社區點燃，多個民間團體及各區議員舉行各式活動，又呼籲市民用自己的方式悼念，傳承真相。民政事務總署今晚發出聲明，指接獲投訴指有區議員宣傳未經批准的公眾集會，警告派發物資及發表宣傳訊息，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會將可能違反香港法例。

民政署周四（3日）發出聲明，表示接獲有市民投訴有區議員進行一些與區議會無關的工作，警告據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》（《操守指引》）一般準則第3條，區議員「不應使其處境可能有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望」，指摘區議員參與與地位及聲望不符的活動，「令區議會的信譽受損」。

聲明中又引用《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（《酬津指引》）第23段，指區議員如有不符標準的非職務開支，將不獲發還津貼款項。

民政署表示，已就相關情況發信提醒個別區議員遵守《操守指引》及《酬津指引》，並嚴正警告如事實證明其區議員辦事處曾用作不合乎區議會職能的用途，除了不獲發酬津及營運費用外，區議員亦可能因違反其他法例而負上刑責。

民主黨主席羅健熙認為，民政總署的新聞稿似乎是想針對有區議員呼籲市民悼念六四或派蠟燭的問題，但區議員用其個人的身份着人悼念六四、甚至自掏腰買蠟燭然後派給市民，他實在看不見有任何問題，因為區議員是不能照顧政府每一個想法：「我係沒有可能滿足每一個人（對區議員）嘅期望。」他指，難以理解政府的心態，反問是否日後政府但凡「接獲投訴」，就要出稿指區議員的行為會構成不獲發營運津貼和薪津，「咁區議員係可以唔單止派蠟燭，係可以派其他嘅嘢㗎嘛。」

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