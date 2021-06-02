中共中央政治局宣佈，中國將實施一對夫妻可以生育三個子女的政策。這顯然是拋棄了幾十年來的計劃生育政策。前段時間中國人口普查統計結果遲遲不公佈，中共不是信誓旦旦說，自己的統計數據沒有問題，中國人口總數上升？立馬就被這個三胎政策打臉。在中國大陸生活過幾年的人都知道，中共統計數據都是為政治服務，可以任意造假。可悲的是，西方媒體和政界，直到今天還把中共統計數據當回事，動輒引用。如此愚蠢，也不怪被中共玩弄於股掌。

現在發佈的這個三胎政策其實也非常中共──領導拍腦袋，全國一窩蜂，大幹快上。只是生孩子不是「農業學大寨，工業學大慶」，開動機器就可以製造螺絲釘。問題在於，e世代的年輕人已經完全不是過去的愚民，會響應中共的政策。相反，現在的年輕人有獨立思考的能力。在不牽涉自身利益的情況下，他們不會公然反抗，但也決不墨守傳統思想。讓中國年輕人生三胎的思想基礎早已不復存在。甚麽不孝有三無後為大，甚麽養兒防老，誰信呢？生育率下降，是現代社會的特徵，而且越是經濟發達地區，生育率越低。這是世界規律。而中國幾十年的計劃生育政策，更讓中國人生育觀念根本上改變了。所以今天的中國雖然還算不上發達國家，但生育率卻已經低於一些發達國家。中國人口萎縮、人口老齡化，已經是中共國家統計局都無法掩藏的事實。

就在最近，中國年輕人開始流行「躺平主義」：花最低的勞動維持現有生活水平，降級消費，趨零社交。中共官方對此如臨大敵，官媒開足馬力批判，網絡極盡所能刪帖。真是非常諷刺。

要知道中共可是一個鼓勵節約的政黨。中共的革命故事中，至少1/4篇幅，是讚美領袖、偉人們的節儉的。那為甚麽同樣鼓勵年輕人節儉、甚至連做愛都節儉的躺平主義，成為中共的眼中釘？無他，危及中共經濟基礎。一方面，新冠病毒禍害全球，西方世界消費力大大下降，中共出口市場變小。另一方面又到畢業季，今年有900萬高校畢業生將進入就業市場，就業壓力巨大。而年輕人的躺平主義，將使中國原本就不旺的內需消費雪上加霜。這對於中共執政來說，當然是極大挑戰。有人說，躺平主義是中國e世代的犬儒主義。但我們看不到這些年輕人中，有任何人敢像犬儒主義始祖第歐根尼那樣怒斥亞歷山大大帝：請不要遮擋我的陽光。中國人的懦弱，讓中國式的犬儒主義缺了脊樑骨。但無論如何，這種躺平主義是中國年輕人對現狀不滿的一種表達方式。

經過四十年改革開放，中共只是把中國建成了一個血汗工廠。不客氣地說，整個中國就是一個勞動營。不能進入管理階層，就只能是奴隸：沒有人權，只有付出；拿最低的時薪，買最貴的房屋；吃有毒的食品，被蠢貨們洗腦。這種環境下，稍微有點思考力的人，就會明白自己怎麽折騰都是徒勞。既然無膽反抗，不如躺平。

中共執政停留在革命運動方式

實際上，躺平主義早就是美國社會底層一些人的生活方式，但美國社會從來沒有把這個當回事。因為這些躺平的人，有政府免費的食物券、免費的醫保、甚至免費的住房。可以說，這些人提前實現了共產主義：只伸手，不幹活。中國的躺平主義者們，還得自食其力，要麽就是啃老。在這種情況下，指望年輕人生三孩？習近平這思維方式，還真是梁家河大學培育出來的。

中共改革開放四十年，對如何執政還停留在列寧共產黨時期：革命運動的方式。遇到事情不是對症下藥，而是拍腦袋、發文件、搞運動。按照這種方式，三胎政策必將和二胎政策一樣，無疾而終。最後中共只能把人民關在集中營裏造孩子。這才是中共最擅長、也最有效率的。

一劍飄塵

旅美作家