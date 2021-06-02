【教大生藏械案】

【本報訊】網民前年11月11日發起「黎明行動」，警方當日清晨在大埔驅散堵路示威者，其後在區內熟食中心搜查準備吃早餐的教育大學男生，搜出彈叉、鋼珠、波子等物。男生昨就在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，事後警員測試涉案彈叉鋼珠，即使距離約兩米試射也不易擊中目標木板，警員亦同意不易射中目標。

事發時任機動部隊小隊指揮官的高級督察袁嘉宏昨供稱，當日在大埔安慈路驅散數十名堵路示威者，約半小時後到大埔綜合大樓2樓熟食中心截停13人，包括本案被告黃葦納（24歲）。袁在辯方盤問下同意，他看不到示威者使用彈叉，也看不到被告堵路，亦知悉被告被截停時準備用膳。警員23397黃焜隆搜出被告腰包內有彈叉、42粒鋼珠、九粒玻璃波子、士巴拿、口罩、手套和帽等。

辯方專家指難傷人

警員29696林曉炎同年12月在警署靶場測試涉案彈叉、金屬彈珠和玻璃波子，由同袍拍片記錄。林以木板為靶，在距離兩米遠處以彈叉試射鋼珠，頭兩次射不中，其中第二次更「飛咗上去」，林在第三次試射擊中後，圈出木板上的凹痕。林繼而試射波子三次，均擊中木板。林接受辯方盤問時同意自己首次接觸該彈叉，亦是首次做同類測試，同意不易擊中兩米外的目標，且木板凹痕不明顯，部份要側望才可看到。

裁判官黃國輝裁定表證成立，城大物理系教授余健文以辯方專家證人身份作供。余撰寫報告，稱不能想像彈叉會傷害人身，但他承認沒做過測試，僅依靠涉案物品的大小、重量來推斷。控方質疑余的結論荒謬，違反常識，余不同意，強調他身為科學家，必須依靠資料作科學推論。案件下月8日裁決。

案件編號：FLCC4999/19