一艘運載金屬廢料的遠洋貨船，昨晚（2日）在昂船洲大橋外起火，大火焚燒近15小時，其間不斷冒出濃煙，至今早約8時才被救熄。有資深回收業界人士指，回收場所回收的金屬物料包羅萬有，包括家居及工程廢料，故不排除當中會含有其他雜質，但業界一般都會小心處理危險金屬品，如有爆炸風險的石油氣罐，工場會先完成「放氣」等工序後才運載上船。

本港回收金屬廢料運到外地處理的業務非常普遍，平均每艘遠洋貨船載有至少2千至3千噸金屬廢料，通常會運到越南、印尼等東南亞國家，以及韓國處理。中港澳環衞總商會總幹事李琬婷接受《蘋果》訪問時指，運載到其他國家的「廢鐵五金」會由本地回收場回收，當中包括工程廢料、家居廢鐵等多種回收物料，「無既定會係乜嘢（物料），但裏面會唔會有其他雜質，就要視乎收返嚟嘅時候有啲乜」。

石油氣罐會「放氣」先上船

李琬婷續說，每一個工場均會專門設有部門處理金屬廢料，「大部份業界都會處理好先上船，因為係既定安全問題」。她舉例指，回收所得的石油氣罐，工場會先進行「放氣」，確保罐內沒有任何氣體後，再將罐身劏開一半，才會繼續其他處理工序。至於昨晚大火的事故成因，李指業界亦有就此討論，惟當中存在太多可能性，故「唔夠膽去評論」。

本報正向環保署跟進調查進度，有待回覆。

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