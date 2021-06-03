35歲男警員日前被呈報無源頭確診，惟其病毒樣本與中國科興滅活疫苗病毒株脗合，懷疑是疫苗毒株污染男警樣本樽，衞生署昨剔除此個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早於港台節目「千禧年代」表示，男警員個案中有不少疑點，指該名男警初期病毒檢測Ct值為20以下，病毒量較高，但其後經多次檢測後發現為陰性，臨床上並不常見，認為屬「假陽性」個案。

梁子超說，病毒檢測的敏感度相當高，若樣本稍為受污染，結果都會受影響。他提醒負責提供疫苗接種的診所，應把疫苗注射和存放檢測樣本包的地方分隔，避免造成交叉感染。梁又指酒精消毒不足以消滅病菌，診所職員接觸樣本包後應勤洗手。

此外，鑑於廣州疫情加劇，政府更新內地及澳門抵港人士的檢疫安排，梁子超認為香港的檢疫安排較為鬆散，需要劃一高中風險地區入境人士的檢疫安排，於指定酒店隔離，而非家居檢疫，才能達致有效隔離，防止病毒流入社區，否則本港疫情會更嚴峻。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一節目亦提醒，診所應分開注射疫苗及收集樣本包的人員；並建議處理疫苗的醫護人員佩戴手套，及用漂白水清潔環境。

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