【小一派位】

【本報訊】小一統一派位昨揭盅，不少家長因為派位結果未如理想，轉到其他學校叩門，其中居於荔枝角的家長陳女士因幼子考不到哥哥就讀的直資小學，派位亦未如理想，特地請假到油麻地天主教小學叩門，打算叩「十間八間」，並會申請其他直資學校作保險。陳女士表明，較屬意兒子入讀直資學校，因不希望兒子常常唱國歌，「小學日日唱，頂唔順喎！」

校長會促減收叩門位

女兒將升小一的杜女士形容統一派位是大抽獎，故報了不同學校作後備，除油天小外，亦會嘗試申請區內五間學校。她直言派位是「音樂椅」遊戲，故第一二志願都很進取，嘗試擴展機會。她又指，若女兒最終未獲心儀學校收錄，將會報讀私校。

今年在移民與疫潮夾擊下，參與派位學童創五年新低。香港資助小學校長會主席兼寶覺小學校長鍾麗金，與津貼小學議會主席胡艷芬前日向全港小學校長發出聯署電郵，以「呼籲業界團結，共負一軛，減收小一叩門位」為旨，指預料本學年小一入學情況勢必受到極大衝擊，強烈呼籲業界減收叩門位，維持區內教育生態平衡，協助業界「平穩過渡，免受縮班之苦」。

電郵又稱，兩會早前已向教育局就各區開班提出減低影響學校與教師的方案，建議當局如遇區內適齡人口過剩，應先於同區不同網借位，「避免一邊廂加派，另一邊廂卻出現縮班」，並應盡早在學童不足區域落實小班教學。

傳統名校喇沙小學昨早在官網公佈，本年度只接受郵寄小一入學申請，電郵、傳真或親身遞表均不獲受理，亦有其他學校仍接受親身叩門，其中昨起一連三日接受申請的油麻地天主教小學校長余佩琴表示，未知移民潮會否令叩門人數減少，有待觀察遞表情況。