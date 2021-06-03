維園六四集會燭光被滅，但在維園旁邊的童裝品牌Chickeeduck天后分店，卻繼續派發等待被燃亮的蠟燭。Chickeeduck藝術生活百貨周三（2日）起一連三日派蠟燭，籲港人把蠟燭「帶出園外」。今午仍見不少市民專程到店內消費後取蠟燭。店員透露，今日取蠟燭的人數比昨日更多。

「傷口到如今都未埋，我諗我到死都唔會忘記」

70歲的L女士今午專程到Chickeeduck消費，支持老闆周小龍之餘，亦提取蠟燭。已連續31年悼念六四死難者的L女士憶述，八九六四屠城當晚，她正在電視機前收看直播，儘管今年沒有六四集會，她仍會在家中燃點蠟燭：「傷口到如今都未埋，我諗我到死都唔會忘記。」L女士盼在有生之年能看到為六四獲平反的一天，並提醒市民並非只有集會才能悼念六四死難者，其實在何方何地也可以悼念。

15歲學生籲記住六四死難者曾經的勇敢

15歲學生Ash則表示，小學時期父母有帶她到維園參與六四集會，但未知燃點蠟燭有何意義，直到近年才多加理解。她認為，悼念六四死難者意義重大：「（六四死難者）死咗都冇人知發生咩事，好快就會被忘記。」Ash希望公眾毋忘六四，要記住六四死難者曾經的勇敢。

多名到店舖取蠟燭的市民也表示，今年會在家中燃點蠟燭，悼念六四死難者。

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