【本報訊】前年10月31日萬聖節有網民發起「全民面具日」，港鐵車長及活動助理在銅鑼灣被搜出噴漆及圖案紙皮模具，被控管有物品意圖損壞財產罪。案件經審訊後，裁判官崔美霞昨裁定兩人脫罪，指兩人被截停時沒逃跑及表現合作，且沒證據顯示他們曾使用涉案工具，雖然她不接納車長指打算將模具貼在港鐵車廠內，但認為該些模具有很多用途，不能推斷車長必定意圖用作損毀他人財物。兩被告聞判不禁笑逐顏開。

另一被告罪名不成立

首被告活動助理陳雪汶（28歲）被控當日管有兩支噴漆。次被告港鐵車長陳駿麟（29歲）則被控當日管有7張印有圖案、用作噴漆的紙皮模具，及於同年11月1日在其寓所撿獲的五張紙皮模具。

崔官指，首被告被警員截停後，隨即減速甚至停下來，沒證據顯示她想逃跑、不合作或曾從背囊內拿出涉案噴漆。崔官認為首被告不是非法集結的一分子，雖她身處集結附近，但不能推斷她意圖使用噴漆損毀他人財產，故裁罪脫。

至於次被告面對的兩項控罪，崔官指雖現場有六人站在一起，包括兩名被告，但不知他們來自何方。警員截查期間次被告沒奔跑，只是快步離開。此外，警員不知次被告打算如何使用該些模具，也沒證據顯示他曾使用那些模具。警員亦同意紙皮模具有很多用途，不一定是損毀財物。

崔官直言，七個模具可噴出更改過的港鐵商標，而次被告將模具帶到現場的行為極可疑，但不能肯定其意圖，故裁他罪脫。崔官認為在次被告家中搜出的五個「光復香港 時代革命」紙皮模具，雖可反映其政治理念，但沒證據顯示他曾攜帶外出使用，亦裁定他罪脫。案件編號：ESCC409/20