六四32周年悼念活動受盡政府千般打壓。社民連發表題為「人心不死 燭光不滅」的文章炮轟港府「可算是針對反修例運動的報復行動，亦可是100周年黨慶粉飾太平的必要措施」，同時疾呼相信集會的意義本是由人們賦予，只要港人「人心不死，燭光定然不滅」，並要求「結束一黨專政、平反八九民運、廢除國安惡法」。

社民連透過社交網站發文，指多年來六四集會經歷參與人數時高時低、警方拒批集會申請，但「港人仍然堅決不移地走到維園以燭光表示哀悼，以吶喊控訴中共血腥鎮壓」。社民連相信，即使往後在強權統治下難再在維園舉辦大型集會，只要港人「堅持六四真相，追究屠城責任，要求釋放所有政治犯，秉持信念，繼續行動，這本來就是對死者致以最大敬意，對在囚者致以最深慰問」。因為集會「意義乃是因人們賦予的，關鍵乃在於人心」，只要港人「人心不死，燭光定然不滅」。

社民連認為，中國大陸仍有不少有志之士堅持為民主發聲，如牽涉廈門公民聚會卻被控以「顛覆國家政權罪」的公民運動者許志永、丁家喜、李翹楚、常瑋平，在成都舉辦教會卻被控以「煽動顛覆國家政權罪」及「非法經營罪」的王怡牧師、公民記者張展等，指中國維權人士亦是港人的民主戰友、一同對抗暴政，因此社民連絕不「默不作聲，將他們的事情當是『鄰國』之事」。

正值中共建黨100周年，社民連促請中共「兌現對人民壯嚴的承諾，像從前呼籲國民黨結束專政一樣，早日結束專政推行民主，全國實行普選，真正執行《中國憲法》所訂明『一切權力歸於人民』的重要諾言」，並提出三大要求：「結束一黨專政，全國實行普選」、「平反八九民運，追究屠城責任」、「廢除國安惡法，釋放所有政治犯！」

岑子杰：明晚8時點一根煙

即使被還柙，社民連區議員岑子杰亦堅持悼念六四。他的社交網站發文稱，「我們不是在一個領袖、一個團體、一個儀式中看見民主自由的希望，我們每一個人才是民主自由的希望。」岑又預告，明晚8時他會燃起一根煙。

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