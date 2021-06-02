曾經有一句話，6月時分總會聽到：六四維園燭光，是一國兩制是否還存在的指標。終於來到這一天。是年6月4日，全世界將會看見此話非虛。

維園燭光零落時，支聯會六四展覽館被食環署「查牌」，謂沒有「公眾娛樂場牌照」；全港商場、食肆、商店、學校，常有民間組織搞展覽，幾時要攞牌？公權力選擇性執法、政治性執法，赤赤裸裸，手抓法律武器為所欲為，大步向一國一制靠攏。警方以疫情為名禁絕悼念六四，天安門母親往年艱辛在北京街頭點一支蠟燭也是「尋釁滋事」，今天北京香港終於睇齊，歡迎來到一國一制的康莊大道。

八九年春夏之交，香港人積極支持北京民主運動，除了因為受學生市民所感動，也是為香港、為自己。大家深明，沒有開明的中國，一切《基本法》民主承諾皆為夢幻泡影、一切都市浮華可以旦夕間消逝。坦克履帶輾過之後，記憶的傳承落到中國最後一塊自由土地之上；每年維園燭光，代表眾多灑過熱血倒在長安街頭默默無名的平民百姓，代表強權的鐵腕人民不會忘記，代表血腥鎮壓的體制休想脫罪。

香港人的良好願望，國家富強之餘，人能活得有尊嚴，不只享受吃喝玩樂的榮華富貴，而是享有憲法明文所寫至今還是白紙黑字的各種自由；每一個人都是值得尊重的個體，而非國家至上民族主義的小螺絲釘。

香港豈會保得住一隅樂土

近日內地網民熱話，由「躺平主義」爭論到新的「三孩政策」，反映這個體制如何視人民為國家機器小部件。內地網民發帖謂，站起來努力工作只會被割韭菜，人生既苦短，應「躺平」而活、低欲望低消費不結婚不生孩子不買樓；消極躺平，不玩你訂的遊戲，竟也被黨媒斥責「可恥」。人口增長停滯不前了，體制關心的是勞動力不夠、生產力無法繼續高速增長，於是三孩政策橫空出世，着眼點是國家生產力。

「結束一黨專政」今天成為敏感詞，其實中華人民共和國憲法沒有「一黨專政」四字，高呼結束或不結束，正常情況難言犯法。憲法中倒是有「人民民主專政」，更有時代意義。漢學家邁斯納在《毛澤東的中國及其後》一書談到看似充滿矛盾的「人民民主專政」國策，其實就是「一方面，對人民實行民主，另一方面，對那些不屬於人民的人實行專政。」是否實行了民主現在變作定義問題，至於要專誰的政，開國初期就是「帝國主義的走狗」、「地主階級和官僚資產階級」、「國民黨反動派及其幫兇」，專政就是要剝奪這些集團和階級的民主權利。

「人民民主專政」的旗幟，至今依然漫天揮舞，「勾結外國勢力」的指控仍然方便快捷，強力部門消滅公民組織，嚴打維權律師，富甲一方的大富豪都不能倖免，在內地，公然的對抗早已銷聲匿迹。為了保證經濟高速運轉，任何自由自主甚或消極對抗，都被視為不稱職的齒輪，阻慢機器運轉，罪大惡極。到近年，院校七不講、央視姓黨、軍隊姓黨、戰狼外交，一直在提示香港人，內地風雨如晦，香港又豈會保得住一隅樂土。

6月，充滿了紀念的日子，六四之後，有6.9、6.12、6.16。愛國者酷愛「早知今日，何必當初」論，謂「黑暴」若不如此，中央不需出手云云。回望反修例運動之始，特區政府從來沒打算理會民意，沒有反思過自己民望低殘、沒有理會管治正當性趨近零、更縱容警察不受制衡；7.1當天棄守立法會，從沒介意讓危機繼續升溫。

6月回眸，香港人一直在力挽狂瀾。大氣候之下，鐵腕鎮壓遲早要來，只待出手的時機。有人說，比想像中提早了；不，九七以來，我們享受了24年的悠長假期。

區家麟