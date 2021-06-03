繼「南昌街」項目後，再有組合屋形式的過渡性房屋項目入伙。樂善堂宣佈，其宋皇臺道及土瓜灣道交界組合屋項目將於本月入伙，共提供110個1至3人家庭單位，首批約50多戶率先入住，料整個項目惠及約220人，它亦是首個租用政府土地，以組裝合成建築法興建的過渡性房屋項目。

租金佔家庭收入25% 料惠及220人

樂善堂稱，項目建築工程於去年6月開始，至今年2月下旬完成所有組合模件安裝，並進行樓宇設備接駁、安裝、測試及申請入伙紙等工序，最後於今年4月正式獲屋宇署批出入伙紙。此項目樓宇樓高3層，共提供110個1至3人家庭單位，包括地下2個無障礙單位，每單位附設獨立廚房、洗手間及浴室，首批合資格家庭於6月正式入伙，約涉及55戶；其餘55戶預計於7月入伙，料日後將合共有約220人入住，住戶的租金約佔其家庭收入的25%，租約期為2年。

組合屋拆卸後將遷彩虹 獲運房局撥款支持

樂善堂總幹事劉愛詩稱，項目最大挑戰為位於地盤中間的大樹，起初擔心會成為建築限制，但經建築顧問規劃後，大樹最終成為綠化花圃區，綠化空間佔整體建築面積達20%，亦可作為家庭共享的休憩地方。劉又稱，他們亦已申請位於彩虹彩興路土地，把將來拆卸後的組合屋搬到該土地重新組裝及使用，亦已獲運房局撥款支持。

另外，樂善堂將於今年第3季推行全港首個酒店作過渡性房屋項目；早前改建前荃灣信義學校作過渡性房屋的項目工程亦於今年第3季展開，預期於2022年首季竣工。

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