【本報訊】今年六四32周年，市民自由合法參與各悼念活動的權利不再。繼支聯會舉辦六四遊行及燭光悼念集會不獲批准，重開僅三天的六四紀念館亦因食環署「掃場」，被指未領有公眾娛樂場所牌照而被迫暫時閉館。支聯會稱須尋求法律意見，為保障館內文物資料、參加義工及參觀人士安全，料紀念館難於本周五的六四當日重開，但盼香港人堅持下去。有市民上門參觀卻「摸門釘」，狠批當局打壓，「呢個香港政府真係不知所謂到極點」。

支聯會昨晨議決暫時關閉設於旺角道的六四紀念館，直至另行通知。該會秘書蔡耀昌下午解釋，今次是六四紀念館自2012年運作以來首次被指違例，支聯會必須認真審視情況，「要考慮館內文物資料嘅安全、考慮相關同事義工同埋參加者嘅安全，所以只能暫時關閉六四紀念館，尋求法律意見，睇吓點樣進行下一步嘅工作。」

蔡耀昌：必須謹慎行每一步

蔡坦言，紀念館在今年六四當日重新開放不容易，亦難以預計重開日期。2010年5月，支聯會曾於時代廣場擺放民主女神像及「天安門屠殺」浮雕，被指違反《公眾娛樂場所條例》罰款2,000元，2015年上訴得直兼得堂費，但時移世易，蔡耀昌指現時社會環境更惡劣，部門執法不講理，法律上亦更嚴峻，只得暫時閉館。

蔡又指，本來打算6月4日於紀念館舉行悼念活動，但如今無法如願。面對當前艱難政治形勢，支聯會深信香港人毋忘六四的情懷不會消失，寄語市民不要放棄，「可以有各自嘅方式去表達，維持一個信念去爭取平反六四，令到『毋忘六四』嘅訊息可以喺香港繼續走落去」。

蔡續指，支聯會面對的政府壓力和法律風險層出不窮，而且越來越嚴峻，必須謹慎行每一步，「以合法、和平、理性嘅方式進行未來嘅工作，希望香港市民都要從保存實力嘅角度嚟睇一睇點去做」。

六四紀念館上月休館翻新，剛過去的周日重開及舉行「八九民運與香港」主題圖片展覽，更首次設場區讓市民獻花悼念死難者。紀念館開館三天有逾550人參觀，支聯會感謝香港市民的支持和毋忘六四。由於紀念館暫時關閉，支聯會正逐一通知已預約市民並致歉。

學者轟不擇手段濫用法例

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華批評當局，「不擇手段，濫用法例，為鏟除眼中釘不顧賣相，胡作非為」，他慨嘆過去30年市民悼念六四燭光處處，如今支聯會也有被取締風險，但深信當局打壓越來越嚴重，港人也不會忘記六四，仍以各自方式悼念，真相不會被消失。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，支聯會決定暫時閉館是負責任做法。

閉館風波始於前日下午約2時，多名食環署人員到六四紀念館「掃場」查牌，登記一名職員身份證後離開；約45分鐘後，同一批人員再到場稱要查看商業登記，又記下另外兩名職員身份證。署方指，近日接獲投訴，已展開執法程序，指紀念館未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，又指不論是否收取入場費，包括展覽和表演等活動都必須領牌，否則不得經營或使用。

據《公眾娛樂場所條例》，任何人如未領有牌照而將任何地方經營或使用作公眾娛樂場所，即屬違法，一經定罪可被判罰款最高25,000元及監禁六個月，及每日另加罰款2,000元。

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