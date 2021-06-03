前年11月12日網民發起「破曉行動」三罷示威，試圖癱瘓各區交通，呼籲全港市民罷工。當天早上港鐵東鐵綫沙田與大圍站之間路軌受阻塞，列車服務一度暫停。同日一名18歲男生疑因在鐵路上放置一袋垃圾及管有64根鐵釘被捕。事隔一年多，案件今於沙田裁判法院提堂，涉案男生被控以三罪，包括意圖危害乘客等安全而在鐵路上放置木頭等、襲警及管有物品意圖損壞財產罪。

被告李澤輝（18歲）現為大學一年級生，首項控罪指他於2019年11月12日，在大圍文林路近燈柱EB7042，意圖危害燈柱附近鐵路上車輛乘客的安全，將一袋垃圾非法及惡意擲於或橫置於鐵路上。

第二項控罪指他於同日同地襲擊在正當執行職務的警務人員，即高級警員區國雄。第三項控罪指他於同日同地管有64根鐵釘，意圖在無合法辯解下使用該物品，以損壞其他道路使用者的財產，即車輛輪胎。

被告表示明白所有控罪，暫時毋須答辯，案件押後至7月14日，待辯方索取文件及提供法律意見後再訊。被告獲准以2,000元現金保釋，不得離港，須交出所有旅遊證件並居住在提供的住址，住址若有變更須在24小時內通知警方。

【案件編號：STCC1690/21】

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