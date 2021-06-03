政府及商界聯合積極谷針，推出多項獎勵措施之餘，更考慮禁止未打針者外遊及出入多個場所，惟谷針成效走下坡。食物及衞生局周四（3日）公佈，批准降低BioNTech復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，詳情有待政府公佈。數字方面，整體預約人數仍持續回落，當中預約打中國科興滅活疫苗的人數連升3日後大幅回落，較周三跌10%；而滯後反映谷針效應的接種數字方面，德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數較周三升21%，科興則跌3%。

整體預約人數持續回落

政府6月3日晚公佈疫苗接種和預約數字，6月3日預約打針人數持續回落，約有37,900人，較周三少約3,800人（跌9%）；其中約24,300人預約接種BioNTech，較周三減少約2,200人（跌8%）；約13,600人預約科興，僅較周三少約1,600人（跌10%）。

整體接種人數升12%

接種人數方面，單日共約有36,200人打針，較周三多約3,900人（升12%），惟數據仍屬中等水平。約有18,900人接種BioNTech，較周三多約3,300人（升21%），當中約11,600人接種第一劑，7,300人接種第二劑。約17,300人接種科興，較周三減少600人（跌3%），當中約12,200人接種第一劑，約5,100人接種第二劑。

疫苗接種計劃自2月26日展開以來，至6月3日已是第98日。累計共接種約2,502,600劑疫苗，已有1,442,900人打首針，包括629,500打科興，813,300打BioNTech；累計1,059,700接種第二針，452,200打科興，607,600打BioNTech。

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