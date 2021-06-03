明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪今繼續受審。控方盤問首被告時質疑，他在取得TATP後曾在網上檢索，得知是TATP和其危險性後，仍以此做實驗，是法例所不容許。首被告回應稱當時只想做實驗，沒深究是否違法。

首被告黎文光昨供稱，在路邊拾得空包彈後，決定收藏作裝飾之用，並放入銀包以便「不經意」被友人看到，好在友人面前炫耀。控方指黎將空包彈放入銀包，根本起不了裝飾作用，質疑他只純為炫耀和收藏，但因用作裝飾獲法例容許，才會假借裝飾為名想作開脫。黎否認，稱相信只要不是害人便可打甩罪名。

黎透露，與案中次被告趙姓男生相識於4年前，常會一同打遊戲機，外出飯聚或討論社會事件。黎亦愛在趙面前吹噓自己，但二人從未嘗一起參與遊行示威。

任外聘主控的撐警大狀陳慧文指，「狗」字在案發前後的日子，是「嗰啲咁嘅暴徒侮辱警察嘅字眼，喺公海周圍講呢啲嘢」。黎同意。主控續指，所以黎在Telegram中與趙對話提及「俾狗搞」，其實並非如黎昨日解釋是被狗舔，黎當時真正意思是想向趙「扮嘢俾警察搞緊」，黎否認。

主控形容TATP是「撒旦之母」

主控又指，黎在TG教趙以漂白水加醋製造炸彈，與連登討論區上所教不同，法官郭啟安亦質疑為何黎不將連登上所載，以漂白水溝鏹水的方法搬字過紙，黎解釋因為當時社會「好亂」，不易在五金店買到鏹水，故他運用自己的化學知識，認為醋可代替鏹水，達到差不多效果。但他自覺在此部份吹噓「吹得太大」，雖然相信趙崇拜和尊敬他，但他不肯定趙是否相信他的說話。

控方質疑被告自稱在街上收到素不相識的黑衣人送贈TATP，根本不可能發生，又指專家稱TATP十分危險，很少量已可引致嚴重後果。黎否認，並稱他經4次實驗後認為並非嚴重，而且他只當成鞭炮來玩。

主控即表示「你好彩咋！」稱網上也形容TATP是「撒旦之母」，黎既已曾做網上檢索，應知道會爆炸，但黎「仲拎嚟玩」，是法例所不容許。黎回應稱，只檢索到粉末是TATP以及其特性，做過數次實驗後才知是否有危險。他聽到庭上專家證詞後，才知道法例不容許作為中學生的他，利用TATP做實驗。主控即指「咁你咪犯法囉！」黎說當時不為意自己是否犯法，一心只想做實驗。

黎後來將TATP帶返校，將其中一包強塞給趙，希望放學與趙一同到單車徑做實驗，但趙不肯要，黎沒有取回便離開。

【案件編號：DCCC343/20】

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