【本報訊】明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪繼續受審。法官郭啟安昨裁定案件表面證供成立，首被告出庭作供透露將在街上撿來的空包彈放於銀包，只想「不經意」的讓友人發現，藉以炫耀。涉案的TATP爆炸品則是案發前在旺角街頭有人交給他，稱「用火燒佢識爆嘅，好好玩」，他拿回家後做實驗，但覺威力不如網上所言，遂帶返校打算向老師請教。

指街上撿空包彈 向友炫耀

已中六畢業的首被告黎文光現年19歲，他自辯透露，案發前數月於深水埗基隆街附近拾得一粒金色子彈，他形容該物件沒有彈頭，是工業釘槍的底火，由於他對軍事電子遊戲和Wargame感興趣，故將它收藏起來，並藉此向友人炫耀。

案發前兩周，黎在旺角警署附近遇見一名黑衣人，對方將用錫紙包裹的白色粉末送給他，教他「用火燒佢識爆嘅，好好玩」。黎自言對化學甚有興趣，遂帶回家做實驗。粉末傳出刺鼻洗甲水味，他上網檢索後懷疑粉末是TATP。他先後四次以不同份量的粉末做實驗，每次用火燒後只「噗」一聲，粉末便瞬間消失，沒火焰亦無煙，他認為粉末未如網上說般危險。前年11月27日案發當天，他將粉末分兩包帶返校，一包打算用作向老師請教，另一包則與同學做實驗。據控方案情，當日黎走近化學老師張善恩，表示帶了「幾好玩嘅」化學物品回校。

2019年10月至11月他跟姓趙次被告用Telegram對話，他曾謊稱身在示威現場，包括在理大附近，是想在作為師弟的趙面前威風一下。黎在對話曾稱「身上有毒氣」，又說「我喺嗰度瞓咗兩日，諗住今日將啲炸藥攞走，一攞走就瀨嘢」，並問趙「要唔要我教你整氯氣炸彈？」他昨解釋，都是為了吹噓。案件編號：DCCC343/20