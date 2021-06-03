深水埗主教山配水庫險被拆卸早前引起關注，亦揭發本港尚有至少4個地下配水庫屬戰前建築物。古物諮詢委員會早前通過將主教山及油麻地2個配水庫列為一級歷史建築後，古蹟辦最新建議將餘下3個戰前配水庫，即雅賓利配水庫、山頂配水庫及歌賦山配水庫同樣擬列為一級歷史建築，至於雅賓利抽水站則擬列三級歷史建築，古諮會下周將開會討論。

古諮會在今年3月的會議通過將深水埗主教山配水庫及京士柏前油麻地配水庫列為一級歷史建築，並進行1個月公眾諮詢。古蹟辦最新文件披露，就主教山配水庫的評級，古蹟辦接獲12份意見，6份贊成擬議評級、1份反對，另外5份沒有就擬議評級表明立場；至於油麻地配水庫則接獲2份贊成擬議評級的意見書。

雅賓利配水庫擁133年歷史

古蹟辦亦建議，將半山馬己仙峽道雅賓利食水配水庫、柯士甸山道山頂食水配水庫及山頂普樂道歌賦山食水配水庫列為一級歷史建築，至於雅賓利食水抽水站則擬列三級歷史建築。根據資料，3個配水庫以雅賓利配水庫年代最久遠，大約建於1888至1889年，即已有133年歷史；至於山頂配水庫及歌賦山配水庫則分別建於1897年及1903年。另外，雅賓利食水抽水站則於1938至1939年落成，同樣屬戰前建築。

當局今年1月曾指，雅賓利配水庫、歌賦山配水庫及山頂配水庫現時仍然在正常運作中，為中半山一帶供應食水，3個配水庫的容量分別為21,250立方米、960立方米及1,800立方米。

古蹟辦建議不為石硤尾健康院評級

另外，古蹟辦亦完成深水埗巴域街2號石硤尾健康院的歷史評審工作，建議不予評級。該建築物於1957年落成，政府早年計劃拆卸該健康院，重建成集社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所於一身的大樓。此外，古諮會亦將審議銅鑼灣大坑新村街30至31號大宅的評級，該宅於1894年後落成，早年建議評級三級歷史建築，但09年時因業主反對而未獲確認評級。

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