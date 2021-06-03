香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌與國際專家於發表文章，呼籲日本政府應強制所有奧運運動員、工作人員及記者等接種疫苗。
東京奧運將於7月23日開幕，但當地疫情仍然嚴峻。香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌與英、美、法等國際專家於《傳染病國際期刊》發表文章，呼籲日本政府若要如期舉行奧運，應強制所有運動員、工作人員及記者等接種疫苗，以減低感染及傳播風險，否則不應舉行。
日醫生指疫情被低估 憂奧運後全球爆疫
許樹昌、中大何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山及16名外國專家發表文章指，東京奧運將於7月23日開幕，但當地有醫生表示，目前日本疫情被低估，檢測陽性比率介乎5%至10%，遠低於如丹麥只有0.5%。奧運期間會有來自全球約1.5萬名運動員及約8萬名工作人員及記者等到日本，不但於奧運期間，甚至之後也可能會有感染及傳播風險，而且病毒可能會帶返參加者的原居地。
倡全員接種兩劑疫苗 促日政府加設額外防疫措施
文章建議所有運動員、工作人員及記者等也應強制接種疫苗，但不能只接種一劑疫苗，因一劑疫苗只有約70%保護效用，必須接種兩劑疫苗；若接種兩劑BioNTech疫苗對印度變種病毒有88%保護效用，對英國變種病毒更有93%保護效用。
不過，文章也提出多項關注，包括如運動員若因健康理由不宜接種疫苗，而不能參加奧運可能會引發公平問題；部份運動員可能因疫苗不足無法接種，不過隨着BioNTech藥廠捐出疫苗，將有助解決問題。專家建議日本政府採取額外防疫措施，包括要求運動員赴日前進行PCR核酸檢測，入境日本時接受PCR核酸篩查及10天跟進。
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