東京奧運將於7月23日開幕，但當地疫情仍然嚴峻。香港中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌與英、美、法等國際專家於《傳染病國際期刊》發表文章，呼籲日本政府若要如期舉行奧運，應強制所有運動員、工作人員及記者等接種疫苗，以減低感染及傳播風險，否則不應舉行。

日醫生指疫情被低估 憂奧運後全球爆疫

許樹昌、中大何鴻燊防治傳染病研究中心副主任李瑞山及16名外國專家發表文章指，東京奧運將於7月23日開幕，但當地有醫生表示，目前日本疫情被低估，檢測陽性比率介乎5%至10%，遠低於如丹麥只有0.5%。奧運期間會有來自全球約1.5萬名運動員及約8萬名工作人員及記者等到日本，不但於奧運期間，甚至之後也可能會有感染及傳播風險，而且病毒可能會帶返參加者的原居地。

倡全員接種兩劑疫苗 促日政府加設額外防疫措施

文章建議所有運動員、工作人員及記者等也應強制接種疫苗，但不能只接種一劑疫苗，因一劑疫苗只有約70%保護效用，必須接種兩劑疫苗；若接種兩劑BioNTech疫苗對印度變種病毒有88%保護效用，對英國變種病毒更有93%保護效用。

不過，文章也提出多項關注，包括如運動員若因健康理由不宜接種疫苗，而不能參加奧運可能會引發公平問題；部份運動員可能因疫苗不足無法接種，不過隨着BioNTech藥廠捐出疫苗，將有助解決問題。專家建議日本政府採取額外防疫措施，包括要求運動員赴日前進行PCR核酸檢測，入境日本時接受PCR核酸篩查及10天跟進。

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