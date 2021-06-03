46歲前警員涉向妻子的胞姊訛稱兒子患病，騙取近20萬元。前男警原被控欺詐等罪，案件今再訊時，控方加控29項欺詐類罪名，指男警涉嫌訛稱自己及兒子有肝病及腦癌等，需買藥做開腦手術，向身邊人借錢騙財，並5次企圖詐騙香港警察儲蓄互助社。男警更被另案起訴在本港及澳門多次對一名男童作嚴重猥褻行為。兩案將分別轉介區域法院及交付高等法院處理。

代號為FSL的男被告報稱無業，現時面對扮病騙財以及對男童嚴重猥褻行為兩案。法庭就兩案頒下匿名令，禁止報道男童及被告等資料。

他在騙財案目前面對32項控罪，包括26項欺詐、5項企圖欺詐，以及1項盜竊罪，涉及四個受害人或機構，被告繼續還柙至6月22日在區域法院答辯。猥褻案涉及一名男童X，將會在高等法院審理，案件押後至7月12日，先在東區裁判法院處理交付高院的程序。

受害人包括妻子胞姐及被告女友

騙財案的其中12項欺詐罪，分別指被告於2018年9月至11月期間，訛稱兒子弄壞了一部單車，需向車主賠償，而被告及兒子均患上肝病，需要金錢購買自費藥物、進行電療及腦部手術等，誘使事主FKL借出19.8萬元。據知，FKL是被告妻子的胞姊。

另外5項欺詐罪，指被告涉於前年向女子WNM訛稱她的女兒弄壞大廈排水管，需支付賠償，並自稱可協助弄清WNM女兒的管養權問題，索款共4萬元。被告又涉於去年3月至6月期間向WNM訛稱，可協助撇除她與男友在日本走私黃金的法律費用及海關徵費，涉款3.4萬元。此外，他亦涉訛稱WNM的銀行賬戶有可疑交易，索取了她的兩張銀行提款卡及6張信用卡。

被告另涉前年11月至去年7月間，偷竊屬於WNM的3隻手鐲、1隻金手鐲、兩隻鑽石戒指及1對鑽石耳環。據知，WNM是被告的女友。

其餘8項欺詐罪則指被告於2019年9月至11月，訛稱協助陳姓事主追討被騙款項、處理個人資料外洩問題、處理銀行賬戶可疑活動，及購買藥物治療腦癌及腹水症，從陳身上騙取7.9萬元。

最後5項企圖欺詐罪則指被告於2014年至2016年間，5度向香港警察儲蓄互助社虛假表示貸款申請表上的資料準確及完整，企圖詐騙逾7萬元貸款。

猥褻案犯案地點包括酒店

至於猥褻案，被告被控四項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指他於2016年及2018年間的某三日，在本港一個單位內對男童X作出嚴重猥褻行為，另於2018年12月8日在澳門一間酒店內犯案。據了解，被告涉嫌要求X自慰及觀看色情影片。

被告聆聽控罪內容及表示明白所有控罪後，在犯人欄內舉手向裁判官查問，稱若認為口供有問題，是否可以要求進行初級偵訊。主任裁判官蘇文隆表示可以。被告沒申請保釋，在兩案均須繼續還柙。

【案件編號：FLCC1412/20、FLCC765/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）