因3宗案被判監合共20個月的支聯會主席李卓人，雖首度無法公開悼念六四，但他透過友人在其Facebook專頁發文，指香港正遭受與國內相似的各種管制和操縱，包括已經有人因燃點六四燭光身陷囹圄，形容「香港人與六四，從未如此接近」。他希望今年6月4日，大家用自己的方法，「在窗邊、在路上、在街頭，總之在被人看得見的地方，一點燭光繼續悼念六四」。

李卓人日前在獄中接受《明報》書面訪問，他表示今年6月4日晚，會在獄中點起香煙代替燭光及禁食一天來悼念六四死難者，並一如既往以支聯會主席身份朗讀宣言及唱《自由花》，「遺憾的是未能與群眾同呼吸」。他又呼籲市民於六四當晚「在任何一個角落，或站立、或行走，做到遍地燭光……效果必定可與維園燭光如海相比」。

早已表明六四當晚會以個人身份進入維園悼念六四的支聯會副主席鄒幸彤，今日也在Facebook分享李卓人上述文章，並以「在獄中的人也沒放棄，我們更不能輕言退縮」作回應。

原打算六四晚上在「六四紀念館」悼念六四的支聯會秘書蔡耀昌，昨（2日）稱要重新思考悼念方式，暫時未有決定。據了解，支聯會明晚（4日）除有常委以個人身份，嘗試進入維園悼念六四外，亦有常委以個人身份擺設街站向巿民派發蠟燭，以及在適合地方燃點燭光悼念六四；有常委則計劃以個人身份，參加六四晚舉行的「追思亡者」彌撒，以及在家中悼念。

李卓人：香港人與六四從未如此接近

李卓人透過友人在Facebook發帖文，開首即明言「六四，從來無離開過我地」，發生在32年前的事件，沒有成為過去，「一日沒有得到平反，一日傷痛仍然繼續存在」。他又指，在國內製作一枝「八酒六四」，就可以被控煽動顛覆國家政權，而現在六四不只是在中國發生，也在香港發生，港人正遭受與國內相似的各種管制和操縱，「在香港，更已經有人因燃點燭光，身陷囹圄。香港人與六四，從未如此接近。」

他續指，政權可以禁制一個集會，卻不能禁制人們心裏不可磨滅的哀傷，希望今年6月4日，大家用自己的方法，「在窗邊、在路上、在街頭，總之在被人看得見的地方，一點燭光繼續悼念六四」。他在文章最後附上《自由花》一曲中，「但有一個夢不會死記著吧，無論雨怎麼打自由仍是會開花」的歌詞。

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